"Transgénero", "fluido", "intersexo": los términos del léxico de género que debes manejar

“Transgénero”, “fluido”, “intersexo”: son palabras de un nuevo léxico sobre el género que describen el fin de un modelo binario basado en la dicotomía hombre/mujer que acompaña la eclosión de nuevas identidades.

Un hecho revelador es que la red social Facebook ahora permite a sus usuarios la libertad de describirse como hombres, mujeres y otras 50 categorías.

A continuación un glosario de términos:

Género y sexo

El sexo es asignado biológicamente por la naturaleza pero el género es una distinción social, marcando una diferenciación frente al lenguaje corriente, que frecuentemente confunde los dos términos o los fusiona.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la palabra ‘sexo’ se refiere a características biológicas y fisiológicas que diferencian a los hombres de las mujeres” mientras que el término “género sirve para evocar los roles determinados socialmente, los comportamientos, las actividades y los atributos que una sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”.

La noción actual de “género” deriva del desarrollo académico de la palabra inglesa “gender” que “se refiere a una dimensión cultural (…) a la cual corresponden los términos masculino y femenino”, explica la socióloga francesa Anne-Marie Daune-Richard.

Transgénero y cisgénero

Un hombre en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre corresponde con el término “transgénero”, que designa a una persona que no se identifica con el género de asignación en el momento del nacimiento, es decir a su estado civil.

Esta persona puede emprender o no un tratamiento, ya sea hormonal o quirúrgico, para hacer que corresponda su “sentimiento interno y personal de sentirse hombre o mujer” con su identidad sexual.

La “transición” designa el período durante el cual una persona emprende la transformación. La palabra “transexual” se usa para las personas que completaron la “transición”.

En Francia entre una de cada 10.000 personas y una de cada 50.000 serían transexuales, según un informe de la Alta Autoridad de la Salud (HAS).

“Cisgénero” designa a una persona que sí se identifica con su sexo de nacimiento, que es la mayoría de las personas.

Es importante precisar que tanto “transgénero” como “cisgénero” no hacen referencia a la orientación sexual.

Fluido y ‘queer’

“Fluido” (“género fluido”) designa a una personas cuya identidad sexual es modulable, que pasa de lo masculino a la femenino y que también puede identificarse con el género neutro.

“Queer”, que en un principio era un insulto en inglés (raro) pasó a ser un término del que se apropió la comunidad LGTB, que designa a una persona que no adhiere a la división binaria tradicional de los géneros.

Intersexo y sexo neutro

“Intersexo” designa a una persona que no es ni un hombre ni una mujer, que presenta características anatónomicas, cromosómicas u hormonales que no son exclusivas de un sexo o del otro.

Las asociaciones rechazan el uso del término hermafrodita, que no corresponde con la realidad. Este ser mítico, con órganos tanto masculinos como femeninos funcionales no concuerda con lo que es posible en la naturaleza.

El número de personas intersexuales es difícil de evaluar ya que depende de los criterios. El tema general debate entre los expertos y las estimaciones en Estados Unidos van de entre el 0,018% y el 1,7% nacimientos.

La traducción de intersexual en el estado civil sería “sexo neutro”. Este “tercer sexo” es aceptado en países como Canadá y Australia, pero fue rechazado en Francia por la justicia, pese a un primer caso aceptado en tribunales en octubre de 2015.

Asexual y LGBT+

“Asexual” designa a una persona que no siente deseo sexual por otros. Esto no implica que no pueda iniciar relaciones amorosas sin sexo, bautizadas como “románticas”. Según un estudio canadiense que se basó en estadísticas británicas un 1% de la población entraría en esta categoría.

El término “comunidad gay” dio pasó a “LGTB” que engloba a “lesbianas, homosexuales, trans y bisexuales”. Pero hoy en día se prefiere el acrónimo “LGTB+” con el objetivo de incluir a “más” sensibilidades como las personas queer, intersexuales, asexuales, agéneros (que no se identifican con ningún género) o pansexuales (que están atraídos por todos los géneros).