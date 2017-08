Policía estadounidense investiga video de cheerleader supuestamente siendo torturada

La policía de Denver en Estados Unidos está investigando un incidente ocurrido en una escuela secundaria de la zona, luego de que se difundiera un preocupante video en televisión.

En la imágenes aparece una cheerleader -identificada como Ally Wakefield– gritando desesperada mientras es sujetada por sus compañeras y forzada a hacer un split (apertura de piernas en 180 grados).

En la secuencia grabada en East High School también se ve que participa el entrenador, mientras la niña llora de dolor.

“¡No, no, no, no, no, no puedo! Por favor, para, por favor, para”, suplica la adolescente en el clip.

Las imágenes fueron exhibidas por el canal local KUSA, filial de NBC, donde indicaron que éste es sólo uno de los videos que tienen en su poder, pues habrían otras imágenes con al menos 8 cheerleaders del mismo colegio siendo obligadas a lograr esta compleja posición física.

La estación también publicó una carta de la madre de Ally dirigida al director atlético de la escuela, donde asegura que su hija se lesionó la pierna debido al incidente.

La mamá explicaba que su hija y otras chicas fueron forzadas por sus compañeras y el entrenador a hacer el ejercicio. Sólo se les permitía excursarse si tenían un certificado médico. “Así es como Ally se lesionó la pierna”, escribió la mujer.

“Mi esposo y yo queremos saber qué va a hacer el gobierno sobre la lesión de mi hija y la manera en que sucedió”, interpeló.

El entrenador del equipo, Ozell Williams, quien fue contratado recientemente para entrenar a las cheerleaders de ese establecimiento, no quiso hablar con la prensa local sobre lo ocurrido.

Quien sí se pronunció fue el Superintendente de Escuelas Públicas de Denver, Tom Boasberg. La autoridad describió las imágenes como “extremadamente angustiosas y absolutamente contrarias a nuestros valores fundamentales como comunidad de escuelas públicas”.

Boasberg añadió que se está llevando una investigación del caso. “Inmediatamente comenzamos a tomar medidas para investigar este asunto, y nuestro Departamento de Seguridad está apoyando a la Policía de Denver en este esfuerzo”, informó.

“Quiero reiterar en términos inequívocos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros estudiantes. Prohibimos absolutamente cualquier práctica que ponga en peligro la salud física y mental de los alumnos. No permitiremos ninguna situación en la cual un estudiante sea forzado a realizar una actividad o ejercicio más allá del punto en el que expresen su deseo de parar”, aseguró Boasberg en un comunicado.

“Mientras esta investigación está en curso, estamos totalmente enfocados en asegurar que nuestros estudiantes y personal de East reciban los apoyos que necesitan. Un líder de la escuela, Jason Maclin, servirá como director interino durante este tiempo y estamos proporcionando asesoría adicional para nuestros estudiantes y familias”, explicó, agregando que tanto los directivos de la escuela como los entrenadores de cheerleaders fueron suspendidos temporalmente mientras dura la investigación.

Un vocero de la policía de Denver, Sonny Jackson, confirmó al portal de contenido virales BuzzFeed News que estaban investigando las imágenes.