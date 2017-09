Estafa: falso correo de Netflix busca robar información de cuentas bancarias a usuarios

La masiva filtración de datos de Equifax y una serie de mensajes de correo electrónico sospechosos que habría enviado la empresa Amazon, demuestran que los Hackers y las estafas son una realidad de la que debemos estar atentos.

En ese sentido, ni la empresa de contenido por streaming, Netflix, se salvó de los piratas cibernéticos, ya que a través del correo electrónico están enviado información falsa a sus clientes, usando su información bancaria.

Según un escritor de The Guardian, un correo electrónico con la dirección supportnetflix@checkinformation.com llegó a su bandeja de entrada, avisándole que su cuenta de Netflix había sido suspendida debido a un problema con su información de pago.

El mismo correo tenía un enlace para acceder a una página falsa de Netflix, que le pedía que volviera a ingresar su información de pago, con la intención de “corregirla”.

Con una captura de pantalla obtenida por el usuario se puede ver que el correo dice “Cuenta deshabilitada” y tiene el logo de Netflix, seguido de este mensaje:

“Estimado usuario, estamos teniendo algunos problemas con su información de facturación actual. Intentaremos otra vez. Pero mientras tanto, puede que desee actualizar sus detalles de pago. Durante el próximo proceso de inicio de sesión, se le pedirá que proporcione algunos datos como antecedentes de facturación y número de teléfono”, consignó el sitio de la publicación Real Simple.

Tweeps, beware this Netflix email scam. DO NOT click any links in the email. pic.twitter.com/m8Pv3glGCT

— Henry Hyde (@battlegames) 14 de septiembre de 2017