Mayol y libro sobre el FA: Nuestras diferencias se notan porque falta conducción

Alberto Mayol se refiri√≥, entre algunos puntos, al lanzamiento de su libro llamado “Frente Amplio, en el momento cero”, el que asegura tard√≥ dos a√Īos en escribir.

“Todo parti√≥ con el proceso de construcci√≥n del Frente Amplio en 2016. Yo hab√≠a escrito un libro sobre la Nueva Mayor√≠a como respuesta pol√≠tica a la crisis del 2011, en el libro dije que esa respuesta fracasar√≠a, la respuesta fracas√≥, y entonces nace una segunda respuesta que es la del Frente Amplio“, dijo Mayol.

En esa l√≠nea, agreg√≥ que era parte del proceso de formaci√≥n del Frente Amplio “y adem√°s estaba metido de presidenciable y ah√≠ tom√© distancia un rato, deje de escribir durante ese momento y ah√≠ incorpor√© a un investigador de la Usach que es Andr√©s Cabrera”.

Para Mayol “una cosa es que uno sepa que la objetividad es algo que no existe y otra que uno no lo intente, y uno lo intenta, lo intenta todo lo que puede e hicimos una serie de protocolos para que efectivamente no hubiera alg√ļn tipo de sesgo”.

El excandidato presidencial expuso sobre el contenido y la forma de su texto, el que involucra una definici√≥n sobre lo que es “el momento cero”.

Consultado por el proyecto pol√≠tico del Frente Amplio a partir de sus inicios, Mayol indic√≥ que dicho proyecto apunta a ser “la primera coalici√≥n contraria al neoliberalismo en Chile, eso es in√©dito, pero ese proyecto requiere todo el trabajo que significa eso, si se logra llegar a algo importante es un aporte a nivel mundial y ah√≠ hay un aprendizaje”.

Mayol explic√≥ que el sector de la derecha tendr√≠a diferencias m√°s grandes “que las que hay en el Frente Amplio, diferencias val√≥ricas y pol√≠ticas (…) Las diferencias no significan rivalidades, las diferencias nuestras no son tan grandes, pero se nota m√°s porque nos falta conducci√≥n“.

Beatriz S√°nchez y Varela

Respecto a Beatriz S√°nchez, Mayol expres√≥ que se trat√≥ de una “buena candidata presidencial y para mi gusto deber√≠a ser la siguiente candidata presidencial, pero ella no ten√≠a al dedillo el manejo de la coalici√≥n“.

Respecto al libro mismo, Mayol se√Īal√≥ que “son cosas que me parecen muy importante en la historia de la humanidad lanzar libros, pero es una cosa muy com√ļn, me encantar√≠a que fuera m√°s importante (…) El mismo d√≠a de esa ex√©gesis, ocurri√≥ que el ministro Varela cometi√≥ una ordinariez inaceptable, lo que dice de los condones y de sus hijos o de los terceros, no se entiende mucho pero en cualquier caso es una ordinariez“.

