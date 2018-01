En libertad quedan personas acusadas de estar vinculadas a casinos ilegales en Santiago

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 22:33

En libertad quedaron las 11 personas acusadas de estar vinculadas al funcionamiento ilegal de varios casinos en el centro de la capital.

Los presuntos involucrados fueron detenidos el miércoles en la Galería Santiago Centro y posteriormente se procedió a su formalización.

Roberto Contreras, de la Fiscalía de Las Condes, indicó que pese a que se solicitó una medida cautelar, esta finalmente no fue concedida por el magistrado de turno argumentando la falta de antecedentes concretos.

No obstante, la Fiscalía no descartó apelar a la decisión debido a que no quedaron conformes.

En cuanto a la relación de Miguel Cumsille, uno de los presuntos involucrados, con Rafael Garay, Contreras informó que si bien la investigación está en curso se ha logrado establecer la vinculación de determinadas personas.

Mientras, el 9 de marzo se realizará una audiencia donde se analizarán los peritajes efectuados a las especies incautadas durante el procedimiento, como máquinas tragamonedas, artefactos y dinero en efectivo.