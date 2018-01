Ossandón critica presencia de obispo Barros en misas del Papa: "No debió haber ido"

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 19:42

La tarde de este miércoles el senador Manuel José Ossandón criticó la presencia del obispo Juan Barros en las misas ofrecidas por el papa Francisco en el Parque O’Higgins y en la región de La Araucanía.

Consultado sobre las críticas al perdón del Papa ante los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia contra niños y la presencia de Barros en las misas, Ossandón sostuvo en la actividad de la Universidad Católica que a su parecer, “la falta de prudencia es de él”, en referencia al cuestionado obispo de Osorno.

“Si a mí me hubieran preguntado yo creo que no debió haber ido, pero es una decisión personal, no del papa. Si no hay una prueba no puede castigarlo”, aseguró.

Así, expresó que “si él va lo que hace es un daño porque se desvirtúa absolutamente la visita del Papa y todos parten hablando que estaba el obispo Barros. Hay que ser más prudente, no sé por qué fue, pero no hay que condenar a nadie”, agregando que “no tengo idea si es culpable o no”.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo que se trata de una “compleja situación que espero que no empañe la vista del papa”.

“Tiene una historia larga y espero que posterior a la vista del papa pueda tener un nuevo análisis“, expresó, agregando que su continuidad es algo que deberá ser abordado por la Iglesia.

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, también se refirió a los cuestionamientos, señalando que “ha adquirido un protagonismo que no debió haber tenido, pero son las circunstancias de lo que está ocurriendo en Chile”.

“Pienso que el Papa ha sido muy claro en condenar los abusos y si está el obispo Barros el Papa tendrá sus razones de porqué lo nombró. Imagino que tiene la convicción que es inocente en eso, pero no lo sé en realidad”, indicó.

El cuestionado obispo tras participar en la primera misa del Papa en Chile se defendió de las acusaciones que lo apuntan como encubridor de los abusos realizados por Fernando Karadima. “Se han dicho muchas mentiras respecto de lo mío”, expresó.