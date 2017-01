Perritos también salieron a la calle en multitudinaria marcha por "Cholito" en Santiago

La tarde de este domingo, se realizó una masiva marcha en Santiago, resaltando la petición ciudadana de una ley que endurezca las penas en los casos de maltrato animal, esto tras la muerte de “Cholito“, perro brutalmente apaleado en el barrio Patronato, el que finalmente falleció.

En la marcha, incluso hubo canes apoyando la nueva legislación que pide la ciudadanía al Gobierno, la cual, entre otras, busca penas de cárcel para quien sea sorprendido maltratando a un animal.

Muerte de su amo, abandono y asesinato de Cholito

La historia de “Cholito” en la Galería Crystal, de Barrio Patronato, comenzó a gestarse cuando el hijo de un matrimonio chino, que tenían una tienda de ropa en el lugar, lo rescató de la calle y llevó a vivir con él.

Hasta ese entonces, el viejo “Chang” como fue bautizado, contaba con su propio espacio, comida y agua.

Ello, hasta que encontraron muerto al hijo del matriminio, quienes dejaron de preocuparse del acompañante de su hijo, hasta que simplemente abandonaron el lugar, dejando a Cholito abandonado a su suerte.

Ese sería el punto clave para el fatal desenlace del perrito.

Según indicó Joseline Cataldo, quien reconoció haber asesinado a “Chang”, fue la dueña de la galería quien le dijo que debían sacarlo “vivo o muerto”. A cambio de eso, le daría una cantidad de dinero no determinado.

“Lo único que hice, que fue cuando se me tiró el perro, me fui pal otro lado agarré el palo y le mandé el palo en la cabeza. Yo lo reconozco, yo le pegué (…) Estoy totalmente arrepentida por lo que hice porque yo no soy una persona mala”.

Por su parte Rosa Jadue, dueña de la galería donde vivía Cholito, afirmó que ella jamás pidió que lo mataran, sino que todo se trataría de una maquinación de Cataldo.

“Ella se ensañó con el perro. Yo no estaba ahí, hubiera visto esa locura otro gallo habría cantado“.

Quien miente y quien dice la verdad, son parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte tras la denuncia realizada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Lo que si está claro, es que este nuevo caso no quedará impune y que la ciudadanía, en diferentes partes del país, ha manifestado su rechazo ante los hechos de violencia contra los animales.