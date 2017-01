Dueña de galería de Patronato se defiende: dice no haber pedido matar a "Cholito"

Rosa Jadue, dueña de una galería en donde vivía “Cholito“, desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que en ningún momento dio instrucciones para matar o atacar al perro.

Jadue explicó a Chilevisión Noticias que nunca le dio instrucciones a Joseline Cataldo de herir al perro. “Ella se ensañó con el perro. Yo no estaba ahí, hubiera visto esa locura otro gallo habría cantado“.

Cataldo aseguró que todo lo hicieron por “un poco de plata, porque ella (la dueña de la galería) nos pagó y yo cuando estuve ahí ese día… fuimos tres días seguidos a tratar de sacar al perro […] ‘Mátalo’ me dijo, ‘Tiene que salir ese perro vivo o muerto de ahí’ y yo le dije ‘pero señora Rosa, cómo voy a hacer eso, cómo lo voy a matar’ y me responde: entonces pégale un palo para que lo dejes aturdido”.

Al respecto, Jadue explicó que pidió sacar al perro sin violencia de la galería y señaló que todo partió por la idea de su exmarido y actual jefe de Cataldo.

“Ella no dice que está trabajando con mi ex, ella no dice, ella hace como que está trabajando conmigo y él colaboró con 30 mil pesos” para sacar a “Cholito” del lugar, indicó Jadue.

La Fiscalía Centro Norte ya recopiló todos los antecedes del caso junto con tomar las declaraciones de las personas que reconocieron golpear al perro.