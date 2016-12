Bombero expulsado por Hasbún presenta recurso para ser readmitido en la institución

Un joven de 21 años, quien era teniente segundo de la 16 Compañía del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Estación Central, presentó un recurso de protección en contra de Gustavo Hasbún para ser readmitido en la institución tras ser expulsado por el diputado, quien también es director de dicho cuerpo de voluntarios.

Felipe Calderón explicó al diario Las Últimas Noticias que fue expulsado en septiembre luego que Hasbún se enterara de mensajes en un grupo de WhatsApp en donde él junto a otros nueve compañeros criticaban su gestión. “Mi crítica era que Hasbún es un director ausente, que no iba nunca“, aseguró Calderón.

“Yo ese día me defendí y dije que el reglamento de la compañía me indica que, como jefe de guardia, tengo que escribir todo lo que para mí sea importante en relación al servicio. Muchas veces escribí en la bitácora que tenía poco personal, por ejemplo. Me dijeron que eso era una deslealtad y que estaba desvinculado“, señaló el afectado.

Ante este escenario, decidió presentar un recurso de protección en contra del diputado en donde se señala que Hasbún no habría respetado el artículo 533 del Código Civil, en donde se explica que a los directores de corporaciones se les prohibe participar en organismos disciplinarios. Sin embargo, en la sesión en donde se decidió la expulsión de Calderón estaba presenta Hasbún.

El diario intentó tomar contacto con el aludido, sin embargo, no se refirió al tema.

