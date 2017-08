Vecinos de toma viñamarina protestan en las afueras de municipio ante eventual desalojo

Hasta las afueras de la Municipalidad de Viña del Mar llegaron los pobladores del comité “Luz de Vida”, pertenecientes a una de las tomas del sector Reñaca Alto, ocasión en la que cerca de 40 manifestantes expresaron su rechazo ante un eventual desalojo de los terrenos de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Omar Castro, representante del comité, señaló que la protesta a que si bien han pedido oportunidades para integrarse a algún programa de vivienda regular, no han sido escuchados.

El dirigente agregó que ante el temor de quedarse en la calle, continuarán manifestándose, realizando cortes de tránsito y radicalizando las protestas para ser escuchados.

Desde la municipalidad, en tanto, indicaron que no han instruido ningún desalojo en el lugar y responsabilizaron a Serviu por la medida. Carlos Torres, asesor del gabinete de la alcaldía viñamarina, indicó que los terrenos no son de propiedad del municipio, por lo que -en consecuencia- no han participado de ninguna decisión al respecto.

El director del Serviu en la región, Carlos Contador, respondió a los pobladores y -al contrario de lo que señalan ellos-, dijo que han mantenido diversas reuniones para invitarlos a incluirse a programas regulares de vivienda, en una situación que, sin embargo, los pobladores niegan para quedarse en el lugar, finalizó.

Según indicaron los mismos vecinos, son alrededor de 120 las familias que quedarían prácticamente en la calle de concretarse el desalojo y que se instalaron en el lugar hace poco más de un año.