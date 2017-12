Consejero Regional "se despide" de su cargo tras no cumplir con mínimo de asistencia

Este lunes, el Consejero Regional (Core) independiente de la región de Magallanes, José Soto Passek, se despidió de sus colegas del Consejo Regional y anunció que no seguirá en el cargo, luego de confirmarse que no cumplió con el 50% mínimo de asistencia exigido en el periodo de 2 meses.

Al respecto, Passek admitió no tener la asistencia mínima, pero explicó que no se debe a falta de compromiso, sino que a las difíciles condiciones de la región que no permiten llegar a su lugar de trabajo.

“Yo no estoy dando un paso al costado. Pasa que en el año 2017 yo tuve una asistencia menor al 50% y eso significa que al tener menos que ese porcentaje, pierdo la condición de Consejero Regional el próximo año. Las condiciones climáticas es la razón principal”, dijo el Core según consigna el diario La Prensa Austral.

“Hay veces que en el inverno uno no puede viajar dos o tres veces, porque se puede viajar un día y quedamos botados. Eso te afecta a los que tenemos una actividad privada”, agregó.

En ese sentido, es el reglamento interno del Gobierno Regional de Magallanes que sanciona a los Cores que no asisten un mínimo del 50% en un plazo de 2 meses; castigando con la remoción del cargo en las comisiones que corresponda.

“Artículo 29: Perderá la calidad de miembro de una Comisión, el(la) Consejero(a) que

falte a más del 50% de las sesiones de ésta, sin causa justificada, en un período de

dos (2) meses”, indica el documento.

La situación de Passek marca un antecedente histórico ya que no se había registrado, en la historia de los Cores, un caso en el que uno de estos perdiera el puesto por no cumplir con la asistencia.

“El Tribunal Electoral (Tricel) debe pronunciarse y anunciar el término de la gestión, pero de eso puede pasar un mes o dos meses. Esto mismo se podría dar antes de la próxima sesión y por eso quise despedirme ante mis colegas”, concluyó Passek.

