Senador Eugenio Tuma confirma que no repostulará tras 24 años en el Congreso

Luego de 24 años como representante de la Región de La Araucanía en ambas cámaras, el senador Eugenio Tuma Zedán, anunció esta mañana que no repostulará por un escaño en el Senado de la República en las elecciones de noviembre próximo.

“He dedicado mi vida al servicio público, heredé esta vocación de mi padre de quien aprendí que trabajar por los demás es un privilegio y representarlos es un honor”, manifestó el parlamentario.

“Dejaré el Parlamento con la tranquilidad de haber entregado mis mejores esfuerzos para representar especialmente a las personas que más requieren del Estado, a los más vulnerables, a las comunidades que han esperado por años la protección y una respuesta para satisfacer derechos mínimos como el acceso al agua potable, la salud, a un camino digno o la vivienda”, argumentó.

Hoy no es tiempo de balances, explicó Eugenio Tuma, sino que es el momento de agradecer por la confianza depositada, por el honor de haber representado e interpretado el clamor de una región que exige el reconocimiento de sus derechos y un justo trato frente a un Estado que ha postergado a sus habitantes por años.

“Agradezco a cada dirigente, a los comités de vivienda, de agua potable, de pavimentación, a las comunidades mapuches, a las organizaciones de pequeñas empresas y a los consumidores con quienes trabajamos juntos por una sociedad más justa”.

Finalmente el senador Tuma aseguró que aun quedan muchos desafíos que sortear, cómo garantizar pensiones dignas, derechos para los enfermos terminales o afectados por enfermedades catastróficas, terminar con los listas de espera, donde niños y adultos mayores y mujeres quedan por años sin atención.

“Chile ha avanzado en democracia pero el progreso no ha llegado a todos los hogares, ni todas las familias. La Araucanía es un ejemplo de la injusticia territorial, no es posible explicar que miles de familias no tengan agua para su consumo, que los niños y niñas no cuenten agua en sus colegios y que las familias deban caminar kilómetros en la tierra y el barro para salir o ingresar a sus comunidades. Por eso hay que seguir trabajando”, sentenció Tuma.