Bachelet "se disfraza" de Leia y pide defender su legado "del lado oscuro de la fuerza"

La expresidenta Michelle Bachelet no qued√≥ al margen del d√≠a May the 4th Be With You, conocido tambi√©n como el D√≠a de Star Wars. Aprovechando la instancia, “se disfraz√≥” de la princesa Leia para recordar que hay que defender su legado.

“¬°Porque la lucha contra el lado oscuro de la Fuerza nunca termina, defendamos juntos los logros ya alcanzados!”, manifest√≥ a trav√©s de Twitter.

Junto con ello, precis√≥ que se refer√≠a a “#Gratuidad en la educaci√≥n superior, interrupci√≥n del embarazo en #3causales, y 10 veces m√°s de √°reas marinas protegidas, entre otros”.

La exmandataria adjunto una caricatura de ella vestida como la popular princesa Leia, la que ya hab√≠a sido utilizada por el Ministerio de Energ√≠a cuando fue galardonada por la ONU como “campeona de la tierra”.