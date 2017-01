Van Rysselberghe: Hubo correspondencia con Asipes pero no influyó en la labor legislativa

Un reportaje del portal CiperChile reveló el contenido de correos electrónicos enviados entre la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada.

La conversación ocurrió mientras se tramitaba la Ley de Pesca en 2014, en donde la senadora era parte de la Comisión de Pesca, instancia en que Van Rysselberghe preguntó a Moncada “¿crees necesario presentar además la indicación que me mandaste?”.

La senadora aclaró estas acusaciones asegurando que no era efectivo que haya enviado 20 indicaciones al proyecto como se dijo, sino que sólo fueron 3, en la que una fue mezclada con una propuesta por el senador Alejandro Navarro, otra fue aprobada por unanimidad y la tercera retirada por ella misma.

“Las indicaciones que yo presenté fueron acordadas con mis asesores, que fueron solamente 3 y fueron aprobadas en unanimidad de la sala. Acá este proyecto fue aprobado en el 99,9% de su extensión por unanimidad de los senadores de Pesca“, indicó Van Rysselberghe.

Sobre los correos intercambiados con Moncada, reconoció la existencia de ellos pero agregó que “no influyó en la labor legislativa porque de otra manera no se habría aprobado“, señalando que ella sociabiliza las indicaciones con muchas personas, incluidos los pescadores antesanales.

Al respectó explicó que no se trata de una situación irregular pues el haber recibido comunicación con Asipes no significa que se haya coordinado con la asociación. “La respondí porque entendía que estaba en el contexto de tratar de mejorar la Ley de Pesca, que además no los afectaba directamente”, señaló.

“Uno considera las indicaciones cuando son pertinentes y un aporte en cuestión. Y desde esa perspectiva yo normalmente siempre escucho las opiniones de distintos sectores. En ese tiempo no existía ley de lobby, hoy sí existe entonces está regulado”, recalcó.

También se refirió a las declaraciones del exasesor de la senador, Joel Chávez, quien aseguró que las contribuciones habrían llegado a través del financiamiento ilegal de su campaña por medio de boletas ideológicamente falsas.

“Ese asesor es la persona que hoy está querellada por el Senado por estafa, porque él falsificó mi firma y se robó 5 millones de pesos con los que salió de vacaciones, de manera de que el Senado lo querelló por malversación de fondos públicos, por falsificación de documento público”, indicó.