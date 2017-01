Arias sobre críticas de CGE por investigación de incendio: No se basa en mi apreciación

La Fiscalía regional de O’Higgins, encabezada por el fiscal Emiliano Arias, indaga la posible negligencia y responsabilidad de parte de la empresa eléctrica a cargo del suministro, CGE, en el incendio que afecta a la zona de Pumanque.

Dicho siniestro ha sido catalogado como uno de los más desastrosos de las últimas décadas y hasta hoy ha consumido más de 38 mil hectáreas, el que se habría iniciado por el roce entre eucaliptos y el tendido eléctrico.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el fiscal Arias se refirió a esta investigación y al trabajo que han realizado con policías especializadas y Conaf, con quienes reconoció un trabajo anterior desde junio del 2016 con respecto a los incendios forestales en la zona.

De dicho trabajo, indicó, “pudimos categorizar en cuanto a su origen en incendios de diversas naturaleza y dentro de estos estaban aquellos que se debían al tema de la incidencia eléctrica“, explicó.

Agregó que de los 85 incendios que se han denunciado en la temporada en la región, 15% tienen relación a fallas eléctricas y que tenían el factor común de ser los más grandes en cuanto a hectáreas dañadas.

“No solo el de Pumanque sino que uno en Paredones con 15 viviendas destruidas que fue cercano a las 8 mil hectáreas”, indicó Arias, quien recalcó que tienen un procedimiento establecido de trabajo cuando se produce cualquier incendio en la región.

Sobre las críticas esgrimidas de parte de la empresa CGE, quienes aseguraron que era aventurado y poco prudente adelantar conclusiones sobre el origen del siniestro de Pumanque, el fiscal señaló que las sospechas no se basan en su apreciación sino que respaldado en una investigación.

Los datos, agregó, los tendrá en el transcurso de la semana y respondió los dichos de la empresa asegurando que “no me voy a referir ni me voy a poner a contestar cuestiones a imputados en una investigación por un medio de comunicación, no me parece pertinente”.

También se refirió al historial de indagaciones en otros casos de incendios forestales, comentando que han tenido buenos resultados con más de 20 detenidos por el delito, 15 formalizados y 5 pirómanos en prisión preventiva.

