Los divertidos descargos de una chilena contra las tallas de ropa: "Esta hueá no es S"

No es un secreto que muchas mujeres se frustran al ir de compras, ya que pareciera que las tallas son cada vez más pequeñas y que la ropa linda es para un solo tipo de cuerpo.

Pero si antes, la mayoría simplemente “pasaba” de largo y se lamentaba de no encajar en toda esa ropa “estilosa” destinada a las más delgadas, ahora las mujeres están más conscientes de esta falta de diversidad y se atreven a hablar al respecto.

De hecho, hace un tiempo varias personas reclamaron contra la marca H&M en Estados Unidos, porque en uno de sus catálogos clasificó en la sección de “tallas grandes” a modelos de talla mediana 42 y 44. En la ocasión, un representante de la firma salió al paso de las críticas, asegurando que se condecía con el estándar de “plus size” de la industria, pero que estaban de acuerdo con que había que abrirse al debate en torno a las tallas.

Y en Chile, también hay algunas chicas que han sacado la voz. Es el caso de una chilena, que utilizó el humor para emitir sus descargos respecto al tema de las tallas. Con ayuda de una amiga, la joven grabó un video en el que expresa de manera elocuente su opinión sobre la ropa que hoy se vende en las tiendas nacionales.

En la secuencia, la chica toma una polera talla S de la sección Mundo Joven Mujer de una conocida multitienda y luego da su veredicto al respecto. “Esta hueá no es talla S, esta es micro, micro, micro, miniatura. A esto le falta la mitad de la tela”, dice Karina, de 30 años, en el video que ha sido compartido más de 10.000 veces en Facebook.

Quien subió el video a las redes sociales fue su amiga Andrea Villanueva, quien explicó a BioBioChile su motivación para compartir el clip.

“Fue algo espontáneo, estábamos en una tarde de amigas y queríamos comprar ropa, no somos tallas S ni XS y la verdad es que la ropa considerada L es casi S, por lo tanto, nos dió rabia ver tanta desigualdad. Ropa para personas ‘extra lindas’ (tallas grandes) son como para señoras y no, somos jóvenes, pertenecemos a esa categoría, y nos indignó. Más en un país en que no sólo hay modelos, sino que gente normal”, señaló Andrea.

“Somos profesionales jóvenes y deberíamos tener derecho de vestirnos bien, en la tienda que queramos, con nuestro estilo. Pero nos imponen ropa fea y sin formas”, añadió.

