Crueldad animal: Estás en contra pero tus productos cosméticos dicen lo contrario

En los últimos años, la exitosa industria cosmética ha acaparado las miradas y también las críticas, porque a pesar de estar en el siglo XXI y a los avances tecnológicos, distintas marcas emblemáticas, insisten en prolongar el testeo de sus productos en animales, rechazando la transición hacia métodos nuevos y amigables.

En paralelo, diversas organizaciones animalistas, han cobrado fuerza, sacando la voz y ganándose un sitial importante en el corazón de la sociedad contemporánea.

La más conocida de ellas es sin duda “Personas por el trato ético de los animales”(PETA), sin fines de lucro y fundada en 1980. Su lucha ha sido detener el abuso hacia los animales, y ganar sus derechos. No obstante la más creíble e influyente es Leaping Bunny, que fiscaliza y aplica el programa de certificación, otorgando a las compañías, el estatus de “Libre de crueldad animal”, o Cruelty free.

te contamos los aspectos más relevantes sobre la crueldad animal en la industria cosmética.

El inicio

Las pruebas en animales se remontan a la década de los veinte. Según consigna el sitio especializado Cruelty free kitty, fue en 1938 cuando la ley estadounidense determinó que toda nueva droga debía ser testeada en animales para garantizar su seguridad.

Lo anterior marcó el precedente para que desde entonces animales fuesen sometidos a duras pruebas, en la experimentación con nuevas drogas, pero además serían utilizados en los campos de la industria cosmética, productos de limpieza, aditivos alimentarios, y también en el desarrollo de pesticidas.

Hoy en día la crueldad animal ha prevalecido, y la salud pública, continúa siendo el subterfugio mediante el cual, algunos gobiernos como China, siguen permitiendo estos ejercicios, aún cuando no se justifican. Mientras muchos otros países como Israel, los países de la Unión Europea, Noruega, entre otros, los han prohibido terminantemente en el ámbito de la cosmética.

Refiriéndonos exclusivamente a esta industria, no se justifica porque hoy las compañías pueden optar a más de 7.500 ingredientes seguros, es decir, que su fiabilidad ya fue probada. Adicionalmente, los avances del mercado y los nuevos métodos, dejan al testeo en animales como una práctica totalmente obsoleta e innecesaria.

Por otra parte, distintos estudios han demostrado que las pruebas de toxicidad en animales no son significativas, porque no son precisas. Básicamente porque humanos y animales somos genéticamente distintos.

Entre los animales más utilizados para éstas prácticas se encuentran los conejos, ratones, hamsters y conejillos de indias, que por lo general, a causa del dolor y agonía, mueren tras las pruebas. Además de ellos, se utilizan perros, gatos, y primates, especialmente macacos, pero también monos, babuinos y chimpancés.

¿Cuando una Marca es realmente “Cruelty free”?

Para que una marca profese y a la vez sea verdaderamente libre de crueldad animal debe cumplir tres condiciones esenciales:

– El producto final no es testeado en animales.

– Los ingredientes utilizados no son testeados en animales.

– La compañía no prueba con animales, aún cuando la ley lo exige.

Si queremos hilar más fino, podemos indagar en los siguientes items, que también determinan cúan libre de crueldad animal es un producto:

Los proveedores, terceros implicados en los procesos y la sociedad matriz.

Diferencia entre los términos “Libre de crueldad animal” y “Vegano”

A veces tendemos a confundir estos dos conceptos. No obstante son bastante distintos, y así lo explica el sitio especializado LynSire.

Mientras Cruelty free significa que cosméticos u otros productos comerciales son manufacturados o desarrollados mediante procesos donde no se ha experimentado con animales, cuando un producto es vegano, quiere decir que ese producto no contiene entre sus ingredientes ningún componente derivado de animales. Pero no significa que sea libre de crueldad animal.

Para ejemplificar podemos mencionar a la famosa marca Burt’s bees, que si bien es libre de crueldad animal porque sus productos no son testeados en animales, no es vegana porque contienen miel, leche, lanolina, entre otros ingredientes derivados de animales.

Recapitulando: Sin crueldad = sin pruebas con animales

Vegano = sin ingredientes animales

Sin crueldad + vegano = sin pruebas con animales, y sin ingredientes animales

Las Marcas cosméticas que practican la Crueldad Animal

Lamentablemente, la lista de marcas que se clasifican bajo este concepto son muchas. Entre las más emblemáticas, y cuyo empleo ha sido corroborado figuran, según PETA:

MAC- Bobbi Brown- Maybelline- Almay- L’Oreal(Vichy, LaRoche posay, Garnier, Redken, Kerastase, Láncome…)- Kiehl’s- Olay-Revlon- Victoria’s secret- Estée Lauder (Clinique)- Aveeno- Sephora- Benefit- Covergirl- Avon- Vaseline- Nivea- St. Ives- TRESemme- Head&Shoulders- Secret- Pantene- Aquafresh- Dove, entre otras.

Las Marcas cosméticas que NO practican la Crueldad Animal

LUSH- E.L.F- Hard Candy- Bath & Body Works- Urban Decay- Smashbox- Wet & Wild- Milani- NYX- Physicians Formula- Inglot- Aveda- Too Faced- The Body Shop- Paul Mitchell- Jordana- Stila- Younique- Tarte- L.A Girls- L.A Colors- Colourpop- Kylie´s.

Puedes consultar por marcas específicas en el buscador “Beauty without Bunnies” de PETA.org, sólo debes ingresar el nombre y listo.

Los símbolos

Existen principalmente 6 símbolos.

Libres de Crueldad Animal:

Libres de Crueldad Animal + Veganos:

Estos logos verifican que los productos y sus ingredientes no han sido testeados en animales, y que no contienen componentes animales, ni derivados.

¿Cómo contribuir a la lucha contra la crueldad animal?

Aunque no lo creas, pequeñas decisiones pueden hacer una gran diferencia y una contribución real. Si quieres ser parte de este movimiento puedes:

– Revisar los etiquetados de tus productos. Si han sido testeados en animales, acábalos, y reconsidera comprar nuevos productos libres de esta característica. Busca la mejor alternativa para tus necesidades.

– Desestima el uso de marcas que están a favor del testeo en animales.

– Firma Peticiones que buscan detener estas prácticas.

– Aprende sobre el tema, investiga.

– Únete a las campañas en redes sociales.

– Difunde el mensaje.