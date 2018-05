Reino Unido pide a Donald Trump que Estados Unidos no abandone acuerdo nuclear con Irán

El Reino Unido exhortó a Donald Trump a no renunciar al acuerdo nuclear iraní, a unos días de que el presidente estadounidense anuncia su decisión sobre el tema, destacando que el acuerdo no era perfecto pero que no existía una mejor alternativa.

En un art√≠culo de opini√≥n publicado el lunes por el New York Times antes del encuentro con responsables de la administraci√≥n estadounidense, el canciller brit√°nico, Boris Johnson, estima que “en este momento delicado ser√≠a un error alejarse del acuerdo nuclear y levantar las restricciones que sujetan a Ir√°n”.

Los inspectores de la Agencia Internacional de Energ√≠a At√≥mica (AIEA) fueron comisionados con poderes adicionales para controlar las instalaciones nucleares iran√≠es “aumentando la posibilidad de detecci√≥n de todo intento de fabricar un arma”, argument√≥ el responsable brit√°nico.

“Ahora que esas esposas est√°n colocadas, no veo necesario ponerlas de lado. S√≥lo Ir√°n se beneficiar√≠a renunciando a esas restricciones sobre su programa nuclear”, escribe.

“Pienso que preservar las restricciones del acuerdo sobre el programa nuclear iran√≠ permitir√° igualmente contrarrestar la actitud agresiva de Teher√°n en la regi√≥n. Estoy convencido de esto: toda alternativa posible es peor. La mejor l√≠nea a seguir ser√≠a mejorar las esposas antes que romperlas”.

El acuerdo nuclear iran√≠ se firm√≥ en julio de 2015 entre Teher√°n por un lado y China, Estados Unidos, Francia, Gran Breta√Īa, Rusia y Alemania por el otro.

En este texto la Rep√ļblica Isl√°mica declara que no busca dotarse del arma at√≥mica y acepta restringir su programa nuclear para dar al mundo la garant√≠a de que sus actividades en el sector no tienen ambiciones militares.

A cambio, Teher√°n obtuvo el cese progresivo de las sanciones internacionales impuestas por su programa.

Pero Trump denunció el acuerdo y dio hasta el 12 de mayo a los países europeos para endurecer el texto. Si no lo hacen, su país saldrá del acuerdo.