Miles de especialistas españoles firman carta en rechazo a sentencia contra "La Manada"

Una carta firmada por cerca de 1.800 especialistas de la psicolog√≠a y la psiquiatr√≠a se volvi√≥ r√°pidamente viral en Espa√Īa, debido a que critica que el Tribunal de Navarra haya condenado s√≥lo por abuso sexual a “La Manada” y los cuestionamientos de los jueces a la v√≠ctima.

La iniciativa es liderada por los psic√≥logos Lola Pav√≥n, Cristina Medina y Jos√© Luis Gonzalo, quienes decidieron juntar las opiniones de varios colegas y especialistas, ante la indignaci√≥n que caus√≥ la sentencia a “La Manada”, consigna diario El Pa√≠s de Espa√Īa.

Los cuestionamientos vienen del fallo emanado el jueves pasado por el Tribunal de Navarra, que conden√≥ a 5 hombres -que pertenec√≠an a un grupo de amigos autodenominado como “La Manada”- a 9 a√Īos de prisi√≥n por abuso sexual en contra de una joven.

Los hechos se remontan a 2016, durante la celebración de las fiestas de San Fermín, donde los 5 condenados violaron a la joven, tras encontrarla sola en un callejón, además grabaron el abuso y compartieron el video. Tras ese acto, le robaron el celular a la víctima y la dejaron tirada en la entrada de un edificio.

El fallo caus√≥ indignaci√≥n en Espa√Īa, debido a que descart√≥ el delito de violaci√≥n o agresi√≥n sexual, pues consider√≥ que no hubo intimidaci√≥n o violencia por parte de los victimarios, pues la joven tampoco reaccion√≥ de forma expresiva ante la situaci√≥n.

“Ante una situaci√≥n de amenaza de muerte, lesi√≥n grave o violencia sexual, es com√ļn una respuesta de inmovilizaci√≥n cuando no es posible luchar ni huir (…) No tiene sentido plantear la cuesti√≥n del consentimiento o la resistencia, ya que esta capacidad estar√° anulada dada la magnitud de la amenaza” , explican los psic√≥logos.

De acuerdo a los especialistas, el objetivo de la carta es entregar informaci√≥n cient√≠fica a los jueces y la opini√≥n p√ļblica, para evitar fallos similares y lograr una modificaci√≥n de la actual legislaci√≥n.

Los especialistas tambi√©n criticaron el voto del juez disidente, quien no s√≥lo desestim√≥ el delito de agresi√≥n sexual, sino que estuvo a favor de absolver a los acusados, pues consider√≥ que las im√°genes s√≥lo mostraban sexo “en un ambiente de jolgorio y regocijo”.

“En una sociedad es responsabilidad de todas y todos, desde polic√≠a a profesionales de la judicatura, actuar con profesionalidad, objetividad y √©tica, sin cuestionar situaciones de violencia probada ni confundirlas con jolgorios, ya que conforma un caldo de cultivo para la violencia, que aqu√≠ denunciamos”, recriminan los psic√≥logos.

A propósito de la sentencia emitida sobre los cinco hombres condenados por un delito de abuso sexual durante los San Fermines y del debate que se está produciendo estos días, desde nuestro profundo y enérgico rechazo a dicha sentencia, las personas abajo firmantes emitimos un comunicado elaborado por profesionales de la psicología y la psiquiatría, entre quienes se encuentran especialistas en trauma y tratamiento psicoterapéutico de víctimas de diversas formas de maltrato, abuso sexual, abandono y negligencia, así como personas expertas en sexología, género y violencias machistas.

Con este comunicado, que a√ļna la voz de m√°s de 1.700 profesionales de la psicolog√≠a y la psiquiatr√≠a que nos hemos reunido en un grupo creado para tal fin, queremos lograr un doble prop√≥sito: (1) Aportar informaci√≥n cient√≠fica que contribuya a esclarecer aspectos problem√°ticos de este caso; y (2) Realizar una reflexi√≥n basada en evidencias acerca del sistema patriarcal y las consecuencias tan graves que tiene, para la sociedad en general y para las mujeres y los/as ni√Īos/as en particular, sobre todo cuando se sit√ļa en la base de toma de decisiones que nos interpelan a todos y a todas.

En definitiva, nos mueve un deseo de colaborar con la Justicia como parte de una ciudadanía responsable y como profesionales especialistas en estas áreas de conocimiento, de cara a trabajar por una sociedad más saludable.

Respecto al primer punto, aunque entendemos que el foco no ha de ponerse en la víctima, viendo el cariz de las bases de las decisiones que se han tomado, queremos ofrecer nuestro conocimiento sobre el impacto traumático que diversos sucesos y acontecimientos causan en las personas y en cómo éstos determinan sus reacciones. En este sentido, nuestra aportación debe arrojar luz a una labor compleja y delicada como es la determinación o no del consentimiento de la víctima y de sus posibles reacciones ante una situación como la que describen los hechos probados.

De acuerdo a la Teor√≠a Polivagal de Porges, ante una situaci√≥n de amenaza de muerte, lesi√≥n grave o violencia sexual, es com√ļn una respuesta de inmovilizaci√≥n cuando no es posible luchar ni huir. En estas situaciones, se activa la rama dorsovagal del sistema nervioso parasimp√°tico, con el resultado de una respuesta de inmovilizaci√≥n, con latidos m√°s lentos del coraz√≥n y reducci√≥n de la sensibilidad al dolor. Esta es una forma r√°pida de reacci√≥n de nuestro sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando, insistimos, no es posible luchar ni huir. Por tanto, en una situaci√≥n as√≠, no tiene sentido plantear la cuesti√≥n del consentimiento o la resistencia, ya que esta capacidad estar√° anulada dada la magnitud de la amenaza. Esta teor√≠a ha sido demostrada cient√≠ficamente y avalada por profesionales especialistas en trauma y de alto prestigio a nivel internacional como lo son Stephen Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden y Bessel Van der Kolk, entre otras personas.

Tampoco hay lugar para preguntarle a la víctima ni es determinante el hecho de que tuviera respuesta sexual, pues en esos momentos el organismo genera sustancias para producir una analgesia frente al dolor, estando disociada e inmovilizada. Y, en cuanto a la capacidad de resistir y recuperarse de la crisis de adversidad, conocida como resiliencia, en todo caso habría que apoyar la superación que la víctima ha podido llevar a cabo tras la experiencia traumática en lugar de criticarla o someterla a vigilancia. Lo contrario solo sirve para seguir agrediéndola e, incluso, contribuir a su retraumatización.

Respecto al segundo punto, como profesionales de la psicología y la psiquiatría, asimismo somos perfectamente conocedoras de que las personas interpretamos la realidad que nos envuelve desde nuestros filtros mentales y emocionales, los que a su vez se configuran en relación a nuestra cultura, los vínculos afectivos significativos y nuestras experiencias vitales.

En esa línea, nos parece profundamente sintomático de la sociedad en la que vivimos el excesivo peso que ha tomado el debate en torno a la víctima en lugar de en torno a medidas que puedan ayudarnos a conseguir una sociedad libre de violencias que vulneran los derechos humanos en general y los de la mujer en particular. Entendemos que el patriarcado, como sistema cultural y de valores, constituye un marco interpretativo en el que debemos inscribir tanto la propia agresión como las leyes que rigen nuestra justicia, así como la actuación de profesionales que la aplican. En una sociedad es responsabilidad de todas y todos, desde policía a profesionales de la judicatura, actuar con profesionalidad, objetividad y ética, sin cuestionar situaciones de violencia probada ni confundirlas con jolgorios, ya que conforma un caldo de cultivo para la violencia, que aquí denunciamos. Así, la mujer y, en particular, su cuerpo sufren una cosificación que la transforma de persona en objeto. Un objeto que, como tal, puede ser utilizado, ni siente ni padece y no es vulnerable al sufrimiento.

Paralelamente, son de sobra conocidos y reflejados en estudios sociol√≥gicos, los imaginarios colectivos que dominan nuestra sociedad, conforme a los cuales tenemos instaurado que las mujeres necesitan ser insistidas y aceptan el sexo aunque ‚Äúen principio no quieran‚ÄĚ. Creemos que esta fantas√≠a arraigada en nuestra cultura motiva gran parte de las preguntas de jueces y juezas en este tipo de procesos, cuestionando constantemente las reacciones de la v√≠ctima. As√≠, son estas v√≠ctimas las que tienen que demostrar que ‚Äúno lo desean‚ÄĚ, resisti√©ndose expl√≠citamente a pesar de que la paralizaci√≥n y el bloqueo sean reacciones autom√°ticas y normales ante el p√°nico desde el punto de vista psicobiol√≥gico. Lejos de contribuir a ayudar a la salud de la v√≠ctima y al prop√≥sito de la justicia, consideramos que esto solo consigue culpabilizar a la persona agredida, retraumatizarla y revictimizarla.

Por todo ello, a la luz de la evidencia científica y como profesionales de la psicología y la psiquiatría, consideramos por tanto esencial que los informes periciales que se emitan en procesos como éste cuenten con el asesoramiento técnico de personas expertas y que los/as profesionales de la Justicia así como los Cuerpos de Seguridad del Estado, y en general todo el personal técnico implicado en este tipo de casos, reciba formación con perspectiva de género.

Y, por √ļltimo, a√Īadimos la urgente necesidad de la prevenci√≥n, incluyendo desde la infancia una educaci√≥n sexual no patriarcal, con perspectiva de g√©nero, transversal y estructural, que favorezca el cumplimiento de los derechos y agencie a las mujeres, que no relacione la violencia como parte de la sexualidad, que permita lugares para repensar las masculinidades y para reconstruir el respeto hacia las mujeres, as√≠ como la promoci√≥n de las relaciones de buen trato.

