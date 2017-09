"La Colombiana" se impone en el rating con su capitulo final

Con un final que puede ser catalogado de “feliz”, la teleserie “La Colombiana” coronó su último capítulo al aire imponiendose como el programa más visto en su horario. En la emisión, y con una dura competencia a cuestas, la producción derrotó a su competidora directa, la teleserie “Tranquilo Papá”.

En el episodio de desenlace, TVN tuvo que competir con el primer debate televisado de las próximas Elecciones Presidenciales, el cual fue transmitido por UCV-TV.

“La Colombiana” tuvo un peak de sintonía de 14 puntos y un rating promedio de 11.2 entre las 19:37 y las 20:23 horas, alcanzando así el liderato de su franja horaria. En el mismo horario, Mega promedió 10.0 puntos, Chilevisión 6.6 y Canal 13 8.6 unidades.

En la trama, la doctora Vicario se decidió a viajar a Colombia para cuidar a Julito al enterarse que “Trini” quiso secuestrar a sus propias hijas. Sin embargo, cuando estaba en el aeropuerto, a punto de tomar el avión, se encontró con Trinidad quien decidió viajar al sur, a la casa de sus padres, para someterse a un tratamiento mental.

En ese lugar, y con Igor, Juan Pablo y Julito como testigos, la ex esposa de Pedro le pidió perdón a la colombiana e incluso la instó para no dejar a Pedro. Fue entonces que Ángela no encontró razones para dejar el país y volvió al barrio Yungay para declararle a Pedro su amor, confesarle que el hijo que espera es de él y comenzar una familia junto a los hijos de ambos.

El capítulo estuvo marcado por el matrimonio entre Edna y Erik, celebrado con una gran fiesta en la plaza del Barrio Yungay