Marcelo Alonso cuenta el trágico final que hubiese elegido para "El Caminero"

Tal como en “El Camionero”, Marcelo Alonso será el encargado de comandar al elenco de la próxima teleserie vespertina de TVN: “Wena Profe“, una historia que lo vuelve a cruzar con María Elena Swett en los roles protagónicos, tal como ocurrió en la predecesora de “La Colombiana“.

En la trama, el actor es el nuevo profesor de música del Bristol School, el colegio donde estudia su hija (Belén Soto), a quien no ve hace largos años tras alejarse por su propia cuenta. Él llega con el fin de recomponer la situación familiar, y en esa misión deberá lidiar con la directora del establecimiento (Sweyt) y su dueña (Carolina Arregli), esta última la principal entusiasta con su presencia.

“Hemos tratado de hacer eso: una teleserie dinámica, rápida, inteligente y emotiva, ese es el objetivo“, resume Alonso en diálogo con BioBioChile.

“Creo que le va a ir bien, porque es simple. Hay un trío cómico con Juan Pablo Miranda, Pato Pimienta y la Daniela Padavicino. Con la Mane y Néstor (Cantillana) bamboleamos entre la comedia suave y la emoción. Con la Mane la historia de amor es súper linda y divertida: ella es estructurada y yo estoy loco. La historia emotiva es con mi hija, que está abordada desde el error: una persona que se equivoca y que logra revertir la situación, eso es lo que más me gusta”, apuntó.

En “Wena Profe” Alonso deberá otra vez arrastrar el peso de la historia junto a una actriz que conoce bien, y de la que se declara su amigo y admirador. “Me encanta, trabajo con ella bien, somos amigos, hablamos mucho. Hacer TV es más que grabar una escena. Uno comparte los hijos, o los hijos que no tiene uno, el perro, y yo con la Mane siento mucha confianza, actuamos bien. Hay actores que son difíciles de escuchar, y a ella la escucho”, apuntó.

Justamente con Swett encabezaron el elenco de “El Camionero“, la teleserie que se tradujo en el repunte de TVN tras meses de rating esquivo y difíciles momentos administrativos. Consultado sobre el final esta historia, que fue ampliamente comentada en redes sociales, Alonso revela cuál hubiese sido el desenlace que él habría escogido para su rol como Antonio Flores.

“Yo tenía otro final. Me gustaba que se muriera (risas). Pero las teleseries tienen que ver con satisfacer, con llenar las expectativas, con divertir. Desde ahí, entonces, el final en un momento complejo de TVN pero auspicioso, porque la gente vio mucho y quiso mucho a la teleserie, los productores y la gente que decidió quiso abrazar a todas las personas con un buen final. Quiso ser súper generosa y me parece una súper buena decisión. A mi me hubiese gustado que se muriera, eso sí”, agregó el actor.