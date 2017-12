Wilma González impacta con sensual portada para la revista Playboy España

La exchica reality Wilma González impactó con su sensual portada para la revista Playboy España, la cual fue revelada este jueves.

Fue la misma deportista quien compartió la imagen de la publicación a través de su cuenta en Twitter. “Aquí está la portada de @PlayboySpainOfi en España desde hoy ya la tienes en tu Kiosco más cercano y la versión digital para Chile y el mundo la tendrán lista mañana para descargar en la web”, señaló.

En la cubierta que corresponde al mes de diciembre, González aparece vestida sólo con una bata de Viejo Pascuero y tacones altos. Uno de los elementos que también llama la atención es que dejó atrás el rubio optando por un tono rojizo.

González regresa a Playboy varios años después de haberse convertido en “conejita” y haber posado por primera vez para la publicación.

“Me sentí cómoda, estaba con gente que yo ya conocía, que también estuvieron la primera vez que posé. Pero es distinto, ahora no tengo 18 años y uno se siente más segura”, reveló hace un tiempo a La Cuarta.

Wilma también aseguró que ha contado con todo el apoyo de parte de sus más cercanos. “Siempre existe el apoyo, aparte que no es nada malo. Por un tiempo estuve pensando mucho si hacerlas, y no por mi familia, sino que por los productos deportivos con los que trabajo. Pensaba que me podían quitar el apoyo, pero si lo hacen en realidad ellos pierden”, agregó.