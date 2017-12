El actor nacional Felipe Braun ha mostrado el amor que siente por la cocina, pues constantemente comparte imágenes de sus exquisitas preparaciones.

Pero hay dos personitas que también ocupan un lugar en sus redes sociales, pero en menor medida: sus hijos Juan y Agustín.

En una entrevista concedida hace algunos meses al medio nacional M360, el protagonista de la tleeserie La Colombiana de TVN, declaró que “a mí me tocó ser papá muy viejo -a los 42 años- y pensé que iba a ser muy parecido a mi papá. Como a mí me tocó de mayor, tengo una personalidad muy diferente a la de mi papá cuando me tuvo. Él tiene un carácter muy suave y a mí me cuesta ser así (…)”. No obstante, como sus hijos son muy pequeños, aseguró que “no puedo ser tan estricto, luego veremos en el futuro…”.

Según contó el mismo Felipe, su hijo Agustín se parece más a él físicamente, y el mayor, Juan, en la personalidad. “La verdad es que con el menor, a los 10 minutos de haber nacido, la gente me decía que nos parecíamos, aunque en el último tiempo no me lo han seguido diciendo. El mayor tiene actitudes muy mías; es más mandón y se hace el chistoso con la gente”.

Como no me van a quedar ricos los panes, el ayudante infaltable es delicioso en sí mismo!! Una publicación compartida de Felipe Braun (@felipebraun1) el 23 de Jul de 2016 a la(s) 9:45 PDT

Es una alegría familiar que salga bonito un pan de masa madre!!! Mi hijo Juan le da besos! Jajajjaja 😘😘😘😘😍 #Recetasdelviejobraun #felipebraun #felipebraun1 #masamadre #sourdough @lapopularpizzaypan Una publicación compartida de Felipe Braun (@felipebraun1) el 16 de Mar de 2016 a la(s) 7:06 PDT

Lo que se hereda no se hurta… Mi hijo Juan esperando su #corderoalaespada una tradición patagonica que está en la sangre de los #Braun 😍😍😍😍😍😍😍 Una publicación compartida de Felipe Braun (@felipebraun1) el 13 de Sep de 2016 a la(s) 8:37 PDT

Su rol como padre

Braun aseguró que cuando no está con teleseries, “estoy dedicado a los niños. Vivo en una casa donde todo es muy compartido, me toca bañarlos tres veces a la semana y acostarlos casi todos los días. Son mis únicos dos trabajos duros: mi responsabilidad con mis hijos y mi trabajo en las teleseries”.

Pero el actor no lo hace todo, porque la crianza la comparte con su pareja. “Es la forma que nosotros tenemos para criar a nuestros hijos, ha sido siempre así. Ella también trabaja, entonces yo no puedo llegar a mirar. Además lo hago con mucho gusto, porque es un momento que estoy con ellos”.

No obstante, el actor nacional no siempre quiso ser padre. “Un día me pregunté -hace varios años atrás- si el hecho de ser padre estaba dentro de mis prioridades, y me di cuenta de que no. Era muy raro porque yo tengo una familia muy tradicional, donde mi papá y mi mamá están juntos hasta el día de hoy y donde los niños están muy valorados. Pero, ¿por qué no estaba dentro de mis prioridades tener hijos? En realidad no había ninguna razón de peso, estaba muy enfocado en el trabajo. Después decidí que sí quería.

Finalmente, el rostro de TVN aseguró que ser padre “es lo más entretenido que me ha pasado, requiere de mucha concentración y trabajo, como cualquier cosa en la vida. Ellos son muy entretenidos y siempre entregan mucho más de lo que piden. Entonces uno siempre está sintiéndose muy contento como padre, porque lo que ellos producen es maravilloso”.