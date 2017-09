Geofísico demuestra fraude de Aroldo Maciel: acierta menos del 6% de sus predicciones

Tras el terremoto de 7.1 en México, el programa Hola Chile invitó al ya famoso brasileño Aroldo Maciel, quien predijo dos grandes sismos en el centro y sur de nuestro país.

Por supuesto, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y de inmediato causaron diversas reacciones en expertos de distintas áreas de la ciencia. Uno de ellos fue el geógrafo Marcelo Lagos, quien aprovechó su participación en el matinal Bienvenidos de Canal 13 para referirse a las declaraciones del brasileño.

“La gente muchas veces replica este tipo de cosas y no se cuestiona el origen o fundamento”, comenzó señalando el especialista. “A diferencia de México, donde si bien los terremotos ocurren, no son tan recurrentes, en Chile debiéramos tener sociedades mucho más empoderadas y educadas al respecto, y no dar espacio ni cabida para que cualquier individuo o persona, en este caso el señor Aroldo, haga este tipo de ‘vaticinios’, o como le llaman ellos ‘predicciones’”, prosiguió.

A Lagos se unió el geofísico de la Universidad Católica de Temuco Cristian Farías, quien a través de Twitter desmintió a Aroldo. “El método de Aroldo Maciel no sirve para nada. Tasa de ‘aciertos’ es menor al 6%. Que esto esté en TV abierta asustando es una vergüenza”, escribió junto a un documento en el que reunió y comparó todas las “predicciones” del brasileño.

“Nadie puede predecir un terremoto por muchas razones físicas, pero dentro de lo que se ha ido descubriendo hay una buena idea de que los sismos son inherentemente impredecibles y eso es tremendo”, señaló el profesional al portal de noticias SoyChile.

Farías también explicó al medio electrónico que los expertos trabajan en “identificar zonas de mayor riesgo para terremotos, analizando factores como por ejemplo el bloqueo de placas o zonas donde no ha habido sismos hace años y son propensas a sufrirlos”.

“Se habla de posibles escenarios y eso sirve para comunicarse bien con las autoridades para que ellos pueden destinar mejor los recursos para las personas”, agregó.

Aroldo se dio a conocer en Chile como el vocero de Quake Red Alert, un grupo integrado por publicistas y comunicadores audiovisuales brasileños que aseguraban tener un método estadístico para predecir sismos con cerca de una semana de anticipación.

Pero lo cierto es que el algoritmo que ellos dicen utilizar para sus pronósticos, nadie lo conoce. Sólo han señalado que cruzan datos del Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS) con otras variables que aún no han especificado.

El sismólogo Matt Miller, Doctor en Geofísica de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y docente del departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, señaló hace algún tiempo a BioBioChile que cree poco probable que este método sea certero y señaló que existen sitios web similares en Internet que también prometen lo mismo. “Todos los sitios declaran que tienen un algoritmo, o equivalente, hacen varias predicciones y después se enfocan solamente en sus éxitos”, afirmó.

“Uno se puede enfocar en las regiones del mundo en que hay mayor sismicidad, países como Chile, Japón e Indonesia. Si uno hace muchas predicciones, por supuesto que algunas podrían coincidir con sismos actuales (usualmente con errores de magnitud, ubicación y fecha). Pero tener algunos éxitos no significa que poseen un método de predicción fiable”, añadió.

Con respecto al uso de algoritmos, afirmó que desde la década de los 70, científicos han tratado de encontrar una manera de predicción usando estas ecuaciones, sin resultados positivos.

“Sabemos que terremotos grandes se repiten con un promedio de 10, 20, 100 años. Con los estudios de los terremotos en el pasado y su fuente de generación, uno puede identificar zonas en la Tierra que están a mayor riesgo como el norte de Chile, Perú, California (Estados Unidos), Canadá, la costa sur de Japón, Turquía, Irán y muchas más. También uno sabe que después de un gran terremoto, estarán réplicas por varios años, y que aumenta la posibilidad de futuros sismos en la misma falla por el traslado del estrés”, explicó, poniendo como ejemplo que el mapa de riesgo sísmico del USGS muestras las posibilidades de terremotos dentro de los próximos 50 años. “Esta es la imprecisión con que trabajamos”, dijo.