Confirman teoría que vincula a Breaking Bad con The Walking Dead

Las sospechas de todos los seguidores de la serie The Walking Dead sobre una posible relación con su compañera de cadena de televisión (AMC), Breaking Bad, por fin fueron confirmadas por su creador David Erickson.

La nueva teoría nació luego que en uno de los últimos episodios de “Fear The Walking Dead”, Spin-off de TWD, llamado “El Adivino” (3×10), haya mostrado a Madison (Kim Dickens) y Qaletaga (Michael Greyeyes) en un mercado con una particular canción de fondo: “Negro y Azul: The Ballad of Heisenberg”, melodía que sonó durante la segunda temporada de “Breaking Bad”.

La canción hablaba de un hombre llamado Heisenberg y su famosa metanfetamina azul. Por eso el revuelo, ya que David Erickson confirmó lo teorizado. “Intenté ser sutil con eso. Probablemente sea el momento en el que más me enamoré de “Breaking Bad”, cuando iniciaron el episodio con ese video musical”, explicó.

Agregó que estaban buscando algunos pasajes para incorporar a este mundo, que tiene la misma atmósfera y fue una forma sencilla de mostrar su admiración por Vince Gilligan, creador de “Breaking Bad”, consignó el periódico ingles The Sun.

Las sospechas

Sin embargo, esta no es la primera vez que un “guiño” permite elucubrar sobre la relación entre los mundos de ambas series. De hecho, Netflix exhibió un video explicativo sobre dicha posibilidad.

La primera sospecha surgió cuando las producciones aún compartían emisión entre 2010-2011: los espectadores no pasaron por alto el parecido entre el coche que Walter White (Bryan Craston) regaló a su hijo durante la cuarta temporada de “Breaking Bad” y el que utilizaron Rick (Andrew Lincoln) y Glenn (Steven Yeun) para escapar de los zombies en el segundo episodio de “The Walking Dead”.

Luego se sumó otra sospecha, ya que al inicio de la segunda temporada de TWD, Merle Dixon (Michael Rooker) afirma que él fue traficante de drogas antes de la llegada del apocalipsis. Como prueba muestran una bolsa de plástico llena de droga que parecía contener la metanfetamina azul, igual a la que producía Walter White o Heisenberg.

Pero la teoría debió esperar que pasaran dos temporadas más para tomar aún más fuerza. En una conversación que sostuvo Daryl Dixon (Norman Reedus) y Beth (Emily Kinney) reveló que el otro hermano Dixon tenía un camello cuya descripción (“un tipo blanco, bajo y jodido”) coincidía con la de Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Los fans fueron más allá y sugirieron que el villano que decía ser chileno y era dueño de la cadena de comida rápida “Los Pollos Hermanos”, Gus Fring (Giancarlo Esposito), podría ser el primer zombie, a raíz de lo que le sucede al final de la cuarta temporada de “Breaking Bad”.