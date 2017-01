Pixar confirma que es cierta popular teoría de fans sobre sus película: todas están unidas

Disney y Pixar confirmaron que la teoría más popular de los fans sobre sus películas animadas es cierta: todos sus filmes se desarrollan en el mismo universo ficticio.

Esto quieres decir que todos los personajes viven en el mismo tiempo en el mundo, por lo que es perfectamente posible que se encuentren unos con otros en determinados momentos.

Para demostrar esto, Disney publicó en Facebook un video en que muestran las conexiones que tienen todas las películas de Pixar entre sí.

Allí se puede ver que la niña protagonista de Intensa-mente aparece en Buscando a Dory, que Sully de Monsters, Inc. aparece en Valiente, que Lotso de Toy Story 3 aparece en Up!, y que Nemo de Buscando a Nemo aparece en Monsters, Inc.

Además de esto, hay muchos otros momentos en que las películas se han cruzado. A continuación puedes ver el video de Pixardonde muestran todas las apariciones en sus películas: