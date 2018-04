John Travolta luce irreconocible en su nuevo rol cinematográfico

Con canas y un muy particular corte de cabello, aparece el actor John Travolta en una fotograf√≠a que circula en redes desde el mi√©rcoles. En la imagen, el artista de 64 a√Īos adem√°s luce un “leve” sobrepeso y usa lentes, y un vestuario veraniego.

El aspecto de Travolta llam√≥ la atenci√≥n de sus seguidores puesto que dista de su “look” habitual. Sin embargo, este “cambio” no es consecuencia de una nueva identidad est√©tica del actor ni algo parecido.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp

— Independent Film (@TheIndyFilm) 25 de abril de 2018