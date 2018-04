Nintendo Switch es hackeada a sólo un año de su debut: parches de seguridad no servirían

Una nueva vulnerabilidad en los procesadores Tegra de la Nintendo Switch ha sido descubierta, la cual permite el acceso sin restricciones al c√≥digo interno del dispositivo. √Čsto, en la pr√°ctica, significa que la consola de la gran N puede ser hackeada de manera permanente.

El m√©todo, llamado “Cohete congelado” (Fus√©e Gel√©e en su nativo franc√©s), fue creado por Katherine Temkin y el equipo de ReSwitched, quienes han publicado sus hallazgos para uso p√ļblico en el portal GitHub.

√Čste funciona a trav√©s del modo de recuperaci√≥n de la Nintendo Switch, el cual existe para casos de emergencia en que el dispositivo necesite ser reparado por alguna raz√≥n. √Čste puede ser explotado para obtener acceso sin restricciones al software del Nintendo Switch, permitiendo la instalaci√≥n o extracci√≥n de informaci√≥n de la consola.

Sin embargo, no es un m√©todo simple. Para aplicarlo, se requiere la modificaci√≥n f√≠sica de la Nintendo Switch, creando un puente entre los receptores del control para forzar a la consola a presentar este men√ļ de recuperaci√≥n de datos.

√Čsto no es recomendable, ya que f√°cilmente puede da√Īar o destruir una consola.

El equipo originalmente hab√≠a informado a Nintendo y Nvidia, la compa√Ī√≠a responsable por los procesadores Tegra que utiliza el Switch, de manera privada para que ellos pudiesen arreglarlo de manera independiente.

Sin embargo, ante la posibilidad de que alguien fuera a utilizar esta informaci√≥n para vender productos ilegales que promuevan la pirater√≠a y mantengan la informaci√≥n de esta debilidad bajo el conocimiento de s√≥lo un par de usuarios, decidieron exponerlo de manera p√ļblica.

La naturaleza de esta vulnerabilidad significa que Nintendo no puede crear una nueva versión del software que impida este ataque, ya que es un problema con los componentes de la consola, por lo que los parches de seguridad no servirían. Es posible que existan otras formas de impedirlo, incluyendo nuevos procesadores que no tengan este mismo problema.

Nintendo todavía podría vetar a las consolas modificadas de sus servicios en-linea y prohibir el uso de sus nuevas aplicaciones para intentar desalentar a quienes consideren usar el método.

Por el momento, no existe software personalizado o “pirata” que corra en la Nintendo Switch, sin embargo, esta publicaci√≥n abre la puerta para los hackers y programadores de hobby para poder crear sus propias aplicaciones para la consola de Nintendo, quienes tambi√©n pueden usar la informaci√≥n para combatir la pirater√≠a.