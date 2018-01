La última estafa vía WhatsApp que llegó a Chile: ofrecen gratis cuentas premium de Spotify

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 21:38

Hoy, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer una estafa vía Whatsapp que involucra al servicio de streaming Spotify, y que ha sido reportada por usuarios chilenos.

Esta hace alusión a una serie de mensajes que recibieron dichos usuarios, donde se afirma que Spotify regala “cuentas Premium”. La alerta vino desde España, donde la Policía Nacional del país advirtió vía Twitter a los eventuales usuarios.

¿Spotify está donando…? ¿¿Donando?? Este va a la #Playlist de los timos más sonados. #Nopiques NO es @Spotify

Evita: robo de datos, malware, SMS Premium pic.twitter.com/2TUAoPqrhS — Policía Nacional (@policia) January 24, 2018

En Chile, la PDI se refirió a la estafa y detalló el modus operandi que están llevando a cabo sus autores.

“En este caso, no es una oferta real. Sin embargo, lo que da confianza es que es un sitio que indica que estamos ingresando a una conexión segura, y que lleva el ‘https’. La mayoría confía, porque al estar esa ‘S’, estamos en un sitio seguro”, dijo Danic Maldonado, comisario de la Brigada del Cibercrimen de la Región Metropolitana.

“Lo que uno hace al dar el click es descargar un código malicioso que podría eventualmente robar datos o comprometer la seguridad del equipo móvil”, aseguró Maldonado.

Sobre una eventual investigación al respecto, fue enfático: “No existe una denuncia formal, sólo consultas de gente que le han llegado estos mensajes. Les llegan a sus teléfonos y una vez que le das el click, (el mensaje) se distribuye a todos tus contactos de Whatsapp”.

¿Qué hacer?

La recomendación de la Brigada del Cibercrimen, en este caso, es clara: “Lo primero es no darle click a algo que pueda llegarnos vía Whatsapp, sobre todo si es desconocido. Si me llama la atención, puedo hacer la consulta a la página oficial (en este caso Spotify), y ahí me puedo percatar que no es una oferta real”, contó el comisario.

Pero, ¿qué hacer si ya le di click?: “Entonces podría respaldar el teléfono y restablecer los valores de fábrica para poder eliminar cualquier tipo de código que esté instalado sin mi consentimiento”, agregó.

“Efectivamente existen sistemas de antivirus para muchos sistemas operativos, y para la parte móvil, pero ahí la recomendación es descargarlo desde las páginas oficiales de estos sistemas operativos“, dijo el comisario Maldonado sobre los sistemas de antivirus que se ofrecen.