Muñeca sexual es destruida por quienes la probaron en feria tecnológica en Austria

Bastante sorpresa generó entre los asistentes a la muestra Tokyo Game Show una de sus grandes novedades para este año: un realista androide femenino que a más de alguno hizo dudar respecto a si correspondía a un modelo artificial o no.

Se trata de un robot que asemeja el biotipo de una japonesa que a primera vista se confunde con una joven real. A días de su debut en sociedad, el video de la presentación se convirtió en viral.

El éxito de esta particular modelo coincide con la excelente recepción que tuvo una muñeca sexual presentada en la feria tecnológica Ars Electronica de Linz, en Austria.

Nos referimos a Samantha, la que provocó un entusiasmo desmesurado insospechado entre los asistentes. El punto negativo es que el alboroto que generó fue tal, que terminó completamente destruida por las “caricias” poco sutiles.

De hecho, una vez finalizado el evento debió regresar al taller para la reparación de varias de sus partes. Según recoge el periódico británico Daily Mail, su creador -Sergi Santos- calificó la experiencia como “traumática” para su creación, agregando que resultó severamente dañada.

Popular sex doll Samantha finally breaks down after a lot of customers heavily massaged… https://t.co/BdBjHpE7rW pic.twitter.com/E4JTWUP81E

El citado medio precisa que Samantha fue duramente manoseada en sus muslos, mientras que otros la penetraron con sus dedos. Además, muchos de los asistentes se sentaron en sus piernas, dejando a la muñeca prácticamente “inservible”.

“La gente puede ser mala. Al no entender la tecnología y al no tener que pagar por usarla, trataron a la muñeca como bárbaros”, explicó Santos.

A pesar de estos daños, la experiencia de la muñeca en el festival confirma el interés que existe hacia este tipo de productos, al punto que diversos clubes de strippers están analizando la opción de incorporarla a su servicio.

Cabe señalar que la muñeca Samantha posee un valor de cuatro mil dólares, equivalentes a unos 2 millones 600 mil pesos chilenos aproximadamente. Santos afirma que ya ha vendido 15 unidades.

S3x robot molested at electronics festival, creators say “Samantha” needs to be repaired https://t.co/t2nPIxdG7g pic.twitter.com/BCytoDSPxh

— NewsFila (@ajeteys) October 2, 2017