Liberan Line-up del festival Lollapalooza 2018

Este miércoles liberaron la parrilla oficial del Lollapalooza 2018, el que se llevará a cabo los próximos 16, 17 y 18 de marzo en el Parque O’higgins, en la región Metropolitana.

En esta oportunidad, el evento será encabezado por los estadounidense Pearl Jam, una de las bandas más legendarias e influyentes de los últimos 30 años, quienes regresan a Parque O’Higgins luego de protagonizar el 2013 una de las presentaciones más apabullantes que han pasado por la edición nacional del festival.

Los californianos Red Hot Chili Peppers vuelven con su onceavo álbum de estudio bajo el brazo, “The Getaway”, que les ha valido sus mejores críticas en más de una década. Otro número mayor son los multi-premiados The Killers, una de las bandas más representativas del rock actual y que también es parte grande de la historia de Lolla Chile, habiendo sido el plato principal de la primera edición.

Poland , helllo… you ready? A post shared by Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) on Jul 25, 2017 at 8:52am PDT

Imagine Dragons, objeto de adoración en todo el planeta gracias a su fórmula de rock alternativo plagado de himnos y tonos pop de oscura intencionalidad, regresan a Lollapalooza Chile como un fenómeno consagrado. Lana del Rey, icónica artista americana que ha enamorado con sus álbumes y se ha consolidado como una artista referente en el panorama musical tanto por su peculiar carisma como por tu único y propio estilo musical.

Los reformados LCD Soundsystem celebran con su nuevo álbum “American Dream” su estatus de una de las mejores bandas de comienzos del nuevo milenio, capaces de crear música electrónica bailable con la actitud del punk y bases rítmicas del house.

Con 3 premios Grammy en sus manos – por “Coloring Book” – Chance the Rapper ya es una estrella mundial, catapultándose como el líder de la nueva ola del Hip Hop, además de ser un incansable activista trabajando para diversas causas sociales, ganándose el respeto de sus pares, pero también por íconos del rock como Eddie Vedder. El rapero Wiz Khalifa es una de las grandes estrellas del género, sabiendo adaptar sus rimas a la sonoridad pop, sin perder el peligro callejero que lo convirtieron en un referente de esta década.

"Love is a tower and you're the key." #YouAre #PearlJam A post shared by Pearl Jam (@pearljam) on Sep 23, 2017 at 8:46am PDT

En la electrónica encabeza uno de los DJs y productores más reconocidos y sonados hoy en día, DJ Snake, todo un referente de la música electrónica actual. El debut de Kygo, quien con canciones como “Firestone” (feat. Cornad Sewell) y “Stole the Show” (feat. Parson James) certificadas con Oro y/o Platino en 16 países y que le han ayudado a ser el artista más rápido en alcanzar el billón de reproducciones en directo en Spotify. En la misma línea, el mundialmente reconocido productor de música electrónica Hardwell, quien figura en lo más alto de las listas de los mejores DJ del mundo y ha sido uno de los artistas que más han destacado en festivales y ha colaborado con grandes artistas como Armin Van Buuren, Major Lazer, Calvin Harris, Coldplay, o Rihanna.

The National uno de los grandes nombres de la escena alternativa, con siete discos ya a sus espaldas, su indie rock melancólico ya ha conquistado millones de seguidores en todo el mundo. Liam Gallagher, líder de una generación, máximo exponente del movimiento britpop con Oasis y poseedor de una voz que definió una época, inicia una nueva etapa en su carrera con el anuncio de su primer disco en solitario As You Were, que verá la luz en octubre de este año y presentará en su debut solista en Chile. Y si de nombres icónicos se trata, tal vez el de mayores pergaminos de esta edición sea David Byrne, influyente ex líder de Talking Heads y máxima referencia para los gigantes del indie actual, como St. Vincent y Vampire Weekend.

También, Khalid uno de los artistas más interesantes de R&B del año como fue catalogado por Billboard y Complex. El rock de vieja escuela con los ingleses Royal Blood; el metal contemporáneo de los daneses de Volbeat; Tyler, The Creator debuta en el país con su aclamado álbum Flower Boy; Zara Larsson la artista pop ganadora de múltiples Discos de Platino y una de las ’30 jóvenes más influyentes de 2016 según TIME; Camila Cabello que con su single Havana entró al Top 10 Global de Spotify a días de estrenar su debut solista “The Hurting. The Healing. The Loving”. También, conforman el cartel Spoon, Mac DeMarco, Bajofondo, Mac Miller, Metronomy y el chileno-norteamericano Alain Johannes, entre otros.

💃🏽 #Amárrametour A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Sep 6, 2017 at 8:24pm PDT

En el mundo de la electrónica se anota Galantis, súper dúo sueco que busca representar la intersección perfecta entre el pop y la música bailable electrónica. También Yellow Claw, con sus eufóricas y energéticas actuaciones; Dillon Francis, productor y dj multiplatino, pero también uno de los DJs más divertidos y carismáticos de la escena electrónica.

Alison Wonderland que con sus sencillos tan poderosos y bailables le han hecho ser una de las artistas de Bass más reconocidas en todo el mundo. Deorro con su estilo único de conjugación progresiva y electro – dutch, su música se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Alan Walker uno de los artistas más interesantes de la música electrónica pop, volvió a deslumbrar a todo el mundo con su single “Alone”.

En materia nacional, Mon Laferte debuta en Lollapalooza como una de las artistas más destacadas del continente; Los Jaivas una de las grandes bandas chilenas y que celebra 54 años de carrera; y llega otra vez el siempre refrescante funk rock de Chancho en Piedra. Movimiento Original regresa al festival con su nuevo álbum “MovRapAndReggae”, esta vez ya instalado como uno de los artistas nacionales de mayor convocatoria.

La reconocida MC nacional Ana Tijoux con su proyecto “Anita Dinamita”, junto a su amigo de siempre el MC y productor Hortadoj, veremos a una Anita más under, más callejera y más hip-hop. Cordillera el nuevo proyecto que agrupa a Carlos Cabezas y Angelo Pierattini, dos nombres icónicos de la historia del rock chileno.

Santa Barbara Love u forever A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Sep 9, 2017 at 12:03pm PDT

Sinergia combinando elementos del funk y el hard rock; Moral Distraída uno de los últimos fenómenos de la música bailable; Fernando Milagros uno de los artistas más prodigiosos de la escena actual; agrupación de rock con raíces latinoamericanas Kuervos del Sur. También, Quique Neira & TIano Bless, Cómo Asesinar a Felipes, Santaferia, Matanza, MKRNI, The Ganjas, De Kiruza y muchos más.

En Kidzapalooza, regresa 31 Minutos con su último espectáculo “Tremendo Tulio”. Esta nueva historia comienza con la estrella Tulio Triviño en estado de absoluta depresión. Pero sus compañeros tienen la respuesta, un show tributo en su honor. También en el escenario para los más pequeños, Laguna y el Río, proyecto del músico y diseñador teatral Fernando Milagros, que narra la historia de una banda de dibujos animados compuesta por un grupo de jóvenes energéticos, místicos y misteriosos que viven en Aguallega, un pueblo de una etnia desconocida ubicada en un lugar y en un tiempo muy lejano.

Los Fi percusión con objetos en desuso y reutilizados, teatro, canto, humor y movimiento logran espectáculos musicales impactantes desde el primer hasta el último minuto. También, School of Rock, The Alive, Los Frutantes, la magia del fin del mundo con Olhaberry, un alucinante Barco Volador, aeronave construida por sabios hombres de ciencia para divertir.