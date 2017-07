Guitarrista de Korn recriminó duramente a Chester Bennington por haberse suicidado

Continúan las reacciones del mundo musical a la muerte de Chester Bennington , el otrora vocalista de Linkin Park. Desde Mike Shinoda (compañero de Bennington en la banda) al animador Jimmy Kimmel, los saludos y muestras de cariño se han multiplicado desde diversos rincones de la industria. Por eso las declaraciones de Brian “Head” Welch, guitarrista de Korn, sorprendieron por su tenor y recriminación.

A través de su cuenta personal en Facebook, Welch le dedicó fuertes conceptos a su colega fallecido, a quien criticó públicamente por haber tomado la decisión de suicidarse. “Honestamente, Chester es un viejo amigo y pasamos varios momentos juntos, y también tengo amigos muy cercanos a él ¡Pero esto realmente me enoja!“, escribió.

El mensaje, con no pocas dosis de carga moral, recrimina el supuesto ejemplo que reciben los niños con noticias como esta. “¿Cómo estas personas pueden mandar una señal así a sus hijos y fanáticos? Estoy harto de esta mierda del suicidio. He tenido problemas con la depresión y la salud mental, y trato de ser empático, pero es difícil cuando estás tan enojado“, publicó.

El guitarrista, quien abrazó al cristianismo a inicios del 2000 y antes de abandonar temporalmente Korn, no se detuvo ahí. Luego escribió: “Rendirte con tus niños, tus fanáticos y tu vida es una forma cobarde de partir“. En minutos, el post se repletó de mensajes de reprobación, acusando falta de empatía hacia las víctimas de la depresión.

Minutos más tarde, el músico intentó explicar sus polémicos dichos: “No quería sonar tan insensible. Sólo estoy pasando por un abanico de emociones“, escribió, y luego agregó: “Te amo Chester. Estoy enojado con lo que hiciste, pero sé que pude haber sido yo en el pasado, después de una mala noche”.

Pero la perorata de Brian Welch no quedó ahí. Luego, se dedicó a abogar por la concientización del suicidio con un video que colgó en la misma red social. “No vayan a buscar una soga para ahorcarse, no tomen pastillas, no agarren un arma y se disparen”, escribió.