Celebridades reaccionan ante la inesperada muerte de Chester Bennington

La muerte del reconocido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, causó desazón entre los seguidores del músico. Desde la comunidad más fanática de su música, hasta famosas celebridades, han expresado con mensajes su cariño, tristeza y apoyo hacia la familia en este difícil momento.

El deceso ha estado marcado por la temprana edad del artista (41) y por el casi confirmado suicidio mediante ahorcamiento, el cual recuerda mucho a otro caso reciente: el fallecimiento de Chris Cornell.

De hecho, el día del suicidio de Bennington coincide con el cumpleaños de Cornell (20 de julio), el que habría sido su 53°. De hecho, el 18 de mayo -fecha en que murió Cornell- el vocalista de Linkin Park le dedicó una carta en la cual le agradece por su amistad e incluso admite que no imagina un mundo sin él.

Revisa a continuación lo que las celebridades del mundo de espectáculos han dicho sobre la trágica muerte de Bennington:

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017



“Impactado y desconsolado, pero es cierto. Haremos un comunicado oficial apenas lo tengamos”.

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us 😞 — OneRepublic (@OneRepublic) July 20, 2017



“Dios mío. Un gran Q.E.P.D a Chester Bennington de @Linkinpark, esto ROMPE NUESTRO CORAZÓN. El suicidio es el diablo en la tierra caminando entre nosotros”.

Sad to hear about Chester Bennington. If you need it, please get help. — Dash (@DashWilderWWE) July 20, 2017



“Estoy muy triste de escuchar sobre Chester Bennington. Si la necesitas (ayuda), por favor búscala”.

Lead singer Chester Bennington of Linkin Park has committed suicide. #RIP pic.twitter.com/hW1BmzwExi — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) July 20, 2017



“El vocalista de Linkin Park Chester Bennington se ha suicidado #Q.E.P.D”

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) July 20, 2017



“No hay palabras. Estamos desconsolados. Q.E.P.D Chester Bennington”

Chester was one of the kindest men I've had on my show. My heart breaks for his family and friends. He will be missed terribly. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) July 20, 2017



“Chester fue uno de los humanos más amables que he tenido en mi programa. Mi corazón se rompe por su familia y amigos. Lo echaremos muchísimo de menos”.

…He was a beast on stage & his vocals have influenced my writing so much R.I.P. to a legend — STEVIE AIELLO (@StevieAiello) July 20, 2017



“Era una bestia en el escenario y su voz influenció muchísimo mi forma de escribir música. Q.E.P.D para una leyenda”

A more cohesive summary of my thoughts. RIP Chester Bennington. You will be missed. pic.twitter.com/mNlDRfeNZG — Matthew Santoro (@MatthewSantoro) July 20, 2017



“(La foto) Un resumen más coherente de lo que pienso. Q.E.P.D Chester Bennington. Te echaremos de menos.”

A friend just told me about Chester Bennington: I'm devastated. I just saw him a few weeks ago and he looked so happy…RIP Chester… — Jeff Stinco (@jeffstinco) July 20, 2017



“Un amigo me acaba de decir sobre lo que pasó con Chester Bennington: estoy destruido. Lo vi hace un par de semana y se veía tan feliz… Q.E.P.D Chester…”

The news about Chester Bennington is devastating. My thoughts and prayers are with his family, friends and @linkinpark. Such a tragic loss — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) July 20, 2017



“La noticia de Chester Bennington es desconsoladora. Mis pensamientos y buenos deseos para su familia, amigos y @linkinpark. Qué pérdida más trágica…”

You meant so much to us. Your music is one of the biggest reasons we exist. This one hurts. RIP Chester, our thoughts go out to your family. — Crown The Empire (@CrownTheEmpire) July 20, 2017



“Significaste muchísimo para nosotros. Tu música es una de las grandes razones por la cual existimos. Q.E.P.D Chester, nuestros pensamientos están con tu familia”