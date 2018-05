Los hitos que marcaron la octava jornada de FILZIC 2018

Tras el multitudinario Carnaval de los Colores, que congreg√≥ a m√°s de 60 mil personas, este mi√©rcoles la Feria Internacional del Libro Zicosur de Antofagasta nuevamente abri√≥ sus puertas a escritores y exponentes de la literatura. Fue en este marco que se presentaron el escritor, periodista, editor y guionista Francisco Ortega, autor de la exitosa ‚ÄúTrilog√≠a de los C√©sares‚ÄĚ, y el escritor y editor de narrativa de la revista cultural Plagio, Roberto Fuentes.

Una vez concluido su conversatorio, Fuentes valor√≥ la diversidad que el visitante puede encontrar en Filzic. “Pude ver artesan√≠a, pintura, m√ļsica, gastronom√≠a. Siempre he entendido el arte como un todo y la literatura es obviamente protagonista de la feria del libro, pero me gusta como se integran las adem√°s. Esta es una feria que no est√° instalada en cualquier parte, me gusta ver los colores, la artesan√≠a andina‚ÄĚ precis√≥.

Por su parte Francisco Ortega, quien durante su presentaci√≥n ahond√≥ en los entretelones de su libro ‚ÄúLogia‚ÄĚ destac√≥ el aporte de Filzic a la ciudad. “Antofagasta tiene que sentirse muy orgullosa de Filzic, porque es la mejor feria del libro y m√°s importante despu√©s de Santiago. Es la que mueve m√°s gente, la que tiene un lugar muy bonito para hacerse, la que trae m√°s autores y tiene un respeto muy bonito por ellos, y eso es un valor muy importante para la ciudad y Filzic” concluy√≥.

Todos Somos Diferentes

Asimismo, y en el marco de la Feria, tuvo lugar el lanzamiento de la IV versi√≥n del Concurso Internacional de Cortometrajes de Inclusi√≥n ‚ÄúTodos Somos Diferentes‚ÄĚ, el cual invita a realizadores y p√ļblico en general a reflejar las historias de personas con discapacidad.

La actividad tuvo lugar en el Rinc√≥n de los Sue√Īos, en el marco de una iniciativa organizada por el Centro Art√≠stico Cultural Retornable y presentado por Minera Escondida/BHP. Un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y patrocinado por el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS.

Para Elizabeth Cameron, especialista de Comunidades de Minera Escondida, participar de esta convocatoria es muy relevante. ‚ÄúLa inclusi√≥n es uno de nuestros focos estrat√©gicos y eso es tremendamente valioso, pensar que Antofagasta puede ser una ciudad inclusiva, sin barreras, sin l√≠mites. Hacemos el llamado para que participen con su cortometraje de inclusi√≥n‚ÄĚ se√Īal√≥.

En tanto Francisca Fonseca, Directora del Proyecto, destac√≥ el aporte de esta iniciativa. “La idea de nosotros es aportar desde lo audiovisual, aportar a visibilizar y normalizar a las personas en situaci√≥n de discapacidad. Queremos dar la oportunidad a muchas personas cuyas historias hoy son invisibles o desconocidas, respecto a esta tem√°tica, y as√≠ postular con su cortometraje en forma gratuita a trav√©s de nuestra web‚ÄĚ puntualiz√≥.

Novena Jornada

Este jueves en Filzic destaca en el Rinc√≥n de los Sue√Īos, el recital po√©tico organizado por el c√≠rculo de artes y letras ‚ÄúManuel Dur√°n D√≠az‚ÄĚ a partir de las 17 horas. Posteriormente, a las 18 horas en el mismo escenario, tendr√° lugar el conversatorio con el autor nacional Mauricio Redol√©s.

Por su parte, en el Caf√© Literario desde las 17 horas, se desarrollar√° la presentaci√≥n de Ediciones Hura√Īas, proyecto colaborativo que nace como una reivindicaci√≥n cultural y literaria que desde Antofagasta busca llenar el vac√≠o editorial presente en las regiones.

Finalmente, a las 19 horas, subir√° al Escenario Central de la Feria Internacional del Libro la banda antofagastina ‚ÄúLos Con Dones‚ÄĚ, concluyendo la jornada con el grupo ‚ÄúBamba Re‚ÄĚ.

Para revisar toda la programación del evento multicultural más importante del norte del país, puedes visitar la página web