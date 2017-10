Teatro Regional del Maule reconocerá labor y trayectoria de Vicente Bianchi

A sus 97 años, Vicente Bianchi Alarcón, es una de las figuras más influyente de la música chilena. Es por eso que este pianista, compositor, radiodifusor, arreglador, director de orquesta y coros, será reconocido en vida este viernes 06 de octubre, a las 20 horas, en el escenario del Teatro Regional del Maule, donde se presentará la Orquesta Clásica del Maule, el Ballet Folclórico Estampa Maulina y el Coro del Liceo Abate Molina.

Bianchi, quien no se encuentra bien de salud, confesó que hará un esfuerzo para estar presente en esta velada y apreciar la interpretación de estos tres elencos maulinos de sus creaciones. “Estoy más o menos, no crezco ni bajo, me mantengo”, dijo Bianchi en los preparativos de su viaje a Talca.

El trabajo de Bianchi se destaca por transitar por diversos géneros y estilos diversos, como el docto, folclórico, popular y religioso. Reconocido es la musicalización de la obra de Pablo Neruda, sociedad virtuosa que marcaron la identidad del cancionero nacional, con creaciones como la “Tonada a Manuel Rodríguez”.

Importante fue su participación como arreglador y orquestador del chilenísimo musical, “La Pérgola de las Flores”, en 1960. Cuatro años más tarde creó su “Misa a la chilena”, la primera cantada que combina ritmos mapuche, cantos corales, danzas nortinas y una cueca. En 1969, por solicitud del cardenal Raúl Silva Henríquez compuso la obra “Te Deum Laudamus”, obra generalmente interpretada en el Te Deum del 18 de septiembre.

Entre sus distinciones destacan el Premio Naconal de Música (2016), obtenido luego de numerosas nominaciones, además del Premio al Folclor (1998), la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral (2002), el Premio a lo Chileno (2004) y el premio APES a la trayectoria (2008).

Pese de estar cercano a cumplir un siglo de vida, este propulsor de la música, en sus diferentes géneros, continúa su incansable trabajo creativo, recientemente el año pasado lanzó un nuevo álbum, “Chile fértil”, una continuación de su obra “Música para la historia de Chile”.