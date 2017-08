Cooperativa busca ofrecer protección social y apoyo legal a trabajadores independientes

En marzo de 2017 comenzó a operar SMart Chile, una cooperativa que ofrece una solución a los trabajadores independientes e informales que no cuentan con ningún tipo de protección social, como cobertura en salud o seguro de cesantía.

SMart Chile nace con el objetivo de entregar apoyo administrativo, legal y contable a personas que se desempeñan en rubros asociados al desarrollo creativo, la cultura, la educación y las comunicaciones. Estas personas, una vez asociadas a la cooperativa, adquieren beneficios previsionales propios de los empleados regulares, además de la posibilidad de ampliar su red de contactos.

En este sentido, la organización asegura venir a hacer frente a “una precarización laboral cada vez más evidente en nuestro país”. Y laa cifras no mientes, pues en la actualidad existen tres millones de chilenos que trabajan en la informalidad. El 70% de ellos no tiene ninguna protección social (Ciedess, 2016). Y la realidad por sector puede ser aún peor. El 89% de los trabajadores de la cultura boletea o trabaja en negro. Treinta y siete por ciento de ellos no está afiliado a ningún sistema de previsión para la vejez (Proyecto Trama, 2014).

Datos alarmantes que en la práctica se traducen en situaciones de alta desprotección: muchos trabajadores independientes sin cobertura de salud pública o privada, sin protección contra accidentes del trabajo o enfermedades laborales, sin jubilación ni acceso a un seguro de cesantía. Situación que para las mujeres puede ser aún más crítica cuando, por ejemplo, quedan embarazadas; en la informalidad y sin cotizaciones, están privadas del permiso maternal antes y después del parto.

En concreto, SMart Chile ofrece a sus socios formalizar su trabajo (facturando a través de la cooperativa) y acceder a cobertura previsional como la salud y los seguros contra accidentes del trabajo y de cesantía. También, contar con un servicio de apoyo a la gestión administrativa, financiera, legal y contable a través de asesores y especialistas que realizan un acompañamiento personal a cada integrante. A lo anterior se suma un punto que desde la organización recalcan: uno de los beneficios más valorados es la oportunidad de integrar una amplia red, conocer a profesionales de otras disciplinas con quienes explorar o generar posibles instancias de colaboración.

Durante estos cuatro meses de funcionamiento, las directoras de esta empresa colectiva instalada por ahora en la Región Metropolitana, Antofagasta y el Maule, pero con miras a expandirse a todo el país, han trabajado para incorporar a nuevos socios y así cumplir la meta de integrar al cabo de un año a un mínimo de 50 afiliados con facturación. Una cantidad no despreciable considerando el cambio de paradigma que deben realizar los propios trabajadores. No pensar más en superar la precariedad desde el esfuerzo individual, sino desde la colaboración.