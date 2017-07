Ana Josefa Silva: "Las nominaciones Emmy tuvo aciertos, ausencias y cifras reveladoras"

Que la muy inquietante Westworld (HBO), que al final se parece bien poco a la película en que se inspiró, y Stranger Things (Netflix) , una serie que conmocionó transversalmente a varias generaciones, hayan liderado las nominaciones de los Emmy me puso ¡contenta!

Uno se pasa tanto tiempo conviviendo con las series, que las llega a amar y las siente propias.

Westworld -gracias en buena medida a su extenso elenco- sumó 22 nominaciones, lo mismo que Saturday Night Live, un programa por el que, ya sabemos, pasan multitud de personajes y personalidades.

Ambas compiten en la categoría Mejor Serie Drama junto con otros pesos pesados, como The Crown, que es uno de los mejores estrenos de la factoría Netflix de este año, o Better Call Saul, el estupendo spin off de Breaking Bad.