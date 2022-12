Sin duda alguna, la champaña es la reina del año nuevo, aunque no es el único trago que luce en estas fiestas.

La variedad es cada vez más amplia, especialmente durante el verano, donde las preparaciones compuestas de frutas, hierbas y mucho hielo son ideales para refrescarse y compartir.

Los sabores cítricos son ideales, porque interactúan de manera activa con nuestro paladar generando esa sensación refrescante.

Livenza Spritz

Este aperitivo a base de hierbas y cáscara de naranja es el mix perfecto entre lo dulce y lo amargo. Una de estas es el Kiwi Spritz y debes seguir estos simples pasos.

Ingredientes:

– 1 kiwi sin cáscara.

– 22 ml de jugo de limón recién exprimido.

– 22 ml de syrup (agua con azúcar).

– 5 a 6 hojas de menta.

– 15 ml de Vermouth Bianco.

– 45 ml de Gancia Spritz.

Para su preparación, solo debes mezclar en una coctelera, agita con abundante hielo durante 15 segundos y sirve en un vaso corto, complementa con soda a gusto.

Amarula

Otro que está generando sorpresa es Amarula que, aunque no lo parezca, proviene de un fruto cítrico llamado Marula.

Este, al momento de su cosecha, alcanza un intenso color amarillo, posee fibrosa pulpa blanca y que al paladar es bastante ácido. Como es temporada, te compartimos otra exquisita y simple receta: el Citrus Creme.

La indulgente Amarula se encuentra con el sabor picante y fragante del licor de naranja. La bebida perfecta para disfrutar con amigos, donde solo necesitas

Ingredientes:

– 50 ml de Amarula.

– 20 ml Triple Sec.

– Cáscara de naranja.

Agita fuerte en coctelera con abundante hielo, tras colarlo sírvelo un vaso corto enfriado, decóralo con ralladura de naranja y coloca la cáscara al bordel vaso.

Licor de flor de saúco

Es un licor que destaca por su frescura, elegancia y dulzor, la que entrega intensidad, aroma y sabor, permitiendo crear preparaciones únicas.

De procedencia francesa, el licor de saúco -que también se está produciendo en Chile- se elabora por medio de la maceración de flores frescas de saúco, un arbusto que crece en zonas húmedas.

Una receta sencilla y facil de preparar con este licor es un Momentum terremoto 2.0, solo tienes que seguir las siguientes instrucciones.

Ingredientes: – Una botella de Momentum

– Pisco a elección

– Jugo de piña

– Jugo de limón

– Syrup frutos rojos

– Hielo (opcional)

Los pasos son simples, solo tienes que agregar 1/2 onzas de Momentum y 2 de pisco. Luego suma 2 onza jugo de piña y 1 1/2 de jugo de limón. Finalmente añade 1 onza de syrup frutos rojos y agita. Ahora solo queda sirve y disfrutar.

A falta de barman

Los tragos listos para beber son cada vez más frecuentes. La oferta ya no se queda en el tradicional pisco sour o el mango sour, ahora también hay cócteles de moda listos para consumir, tales como el Cosmopolitan y Sex on The Beach.

Por ejemplo, el Spice Cosmopolitan destaca por su aroma y sabor marcado a Cranberry. Con 12.5ª grados de alcohol, entrega una ventaja adicional al servirse con espumante, dando lugar al cóctel aperitivo Mimosa Cranberry.

En tanto, el Spice Sex on the Beach es una combinación frutal de durazno y cranberry, con toques de naranja. Destaca por su aroma, dulzor balanceado y suave contenido de alcohol de 9,5º. Al combinarse con un espumoso, pasa a ser un exquisito Bellinni.

Vino ¿sin alcohol?

El mercado de los tragos está ampliando cada vez más su catálogo y dentro de las novedad resaltan los vinos sin alcohol, una alternativa ideal para aquellos que buscan celebrar de manera responsable.

En Chile, la marca catalana Vilarnau cuenta con una colección de vinos sin alcohol Rosado y Blanco. Los bebestibles son elaborados a través de un proceso que permite que el vino sea desalcoholizado, este espumoso, conserva su estructura y aromas originales.

El Rosé cero Alcohol es elaborado a partir de la uva garnacha, muy afrutado, con un buen equilibrio entre dulzor y acidez. De atractivo rosa pálido con burbujas persistentes, en nariz está compuesto principalmente de frutas rojas silvestres, como las frambuesas y las fresas, junto con notas florales y frutas tropicales.

Por su parte, el Vilarnau Blanco cero Alcohol es un espumoso orgánico desarrollado con las variedades españolas macabeo y parellada, muy afrutado, con un gran equilibrio entre dulzor y acidez.

Ambas variedades son ideales como aperitivos y entradas, así como para resaltar los sabores naturales de una cocina sana y no demasiado picante.