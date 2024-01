Un inesperado chascarro se vivió en plena entrevista para la televisión argentina, luego que el marido de una periodista que conversaba vía Zoom apareciera completamente desnudo en pantalla. El registro de apenas unos segundos se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió la mañana de este miércoles, mientras la periodista trasandina Mónica Gutiérrez estaba vía Zoom desde su hogar con el programa de televisión “A la Barbarossa”, de Telefe, para platicar sobre las manifestaciones en contra del gobierno argentino y el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Bajo este contexto, y mientras Gutiérrez entregaba sus impresiones sobre la contingencia nacional a la conductora Verónica Lozano, salió desde una habitación su marido, el arquitecto Alejandro Gawianski, completamente desnudo.

Si bien, el hecho pasó desapercibido para los integrantes del programa, en la plataforma X (ex Twitter) el breve clip de 24 segundos se viralizó y el nombre de la comunicadora se convirtió en tendencia.

En el registro se observa al también empresario salir sigilosamente desde un cuarto que estaba a metros de la comunicadora, tapándose solo sus genitales.

"Mónica Gutiérrez":

Por comentarios sobre este momento de #ALaBarbarossa pic.twitter.com/k2DMCkqD4I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 24, 2024

De acuerdo con Clarín, el hecho quedó en solo una anécdota para la periodista argentina, quien más tarde reaccionó a la situación con humor. “Menos mal que estoy en casa y puedo decir quien es el señor…”, respondió.

“Ay, no sé si reír o llorar”, comentó la comunicadora. “Yo sabía que él quería ser viral en algún momento, pero nunca me lo imaginé”, relató la profesional en referencia a su pareja, con quien lleva más de 30 años.

En conversación con el TN Show, la periodista explicó que su idea era que en el plano no se viera. “Le dije a él (su marido) que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”.

“Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa. Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes”, recordó la comunicadora.