Una polémica en el escenario senatorial del Partido Socialista dejó las recientes declaraciones del senador Fidel Espinoza, quien cuestionó una posible candidatura de la ministra Maya Fernández, también socialista.

Esto porque el parlamentario criticó que la senadora Isabel Allende haya propuesto a su sobrina, nieta del expresidente Salvador Allende, para ocupar el escaño que ella dejará en el Senado.

Fue en conversación con El Mercurio de Valparaíso que Espinoza (PS) aseguró que “la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria (…) no pertenece a nadie en particular dentro del PS, no están los tiempos para que algunos crean que los cupos son hereditarios o forman parte de la familia”

Acto seguido, la misma senadora Isabel Allende respondió. A través de una declaración pública sostuvo que Espinoza “ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende”.

“Para nosotros el legado del Presidente Allende no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes. Obligaciones de servicio a nuestro país, a nuestro pueblo y por cierto a nuestro partido, el Partido Socialista de Chile”, complementó.

Recordemos que no es primera que vez que sucede algo así. En febrero, en medio del megaincendio en Valparaíso, Fernández fue reemplazada por la ministra Camila Vallejo en el Cogrid.

En la instancia, según dijeron desde el oficialismo, se rumoreó que “a un parlamentario (del Frente Amplio) le habría molestado la presencia de la ministra, porque afectaba a una eventual carrera senatorial”.

Partido Socialista y polémica por “monarquía hereditaria” de Allende: “Nos preocupa”

Sobre eso, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que lo dicho por el senador Espinoza fue en un contexto “donde estábamos todos concentrados” en el triple asesinato de Carabineros en Cañete.

“La senadora Allende, su familia y, por supuesto, el Presidente Allende, tiene todo nuestro reconocimiento y respeto. El Partido Socialista jamás va a permitir que sea una ofensa para ellos”, complementó.

Por lo que “es una tema que nos preocupa y lo vamos a analizar más tarde con el resto de los miembros de la mesa”. En tanto, desde la bancada socialista en el Senado también abordaron el tema.

“El Partido Socialista es un partido democrático que tiene establecidos los mecanismos para las elecciones y definición de candidaturas por territorio”, dijo el senador Gastón Saavedra.

Agregando que “hay un tiempo y hay un momento de definiciones. No obstante eso, la convivencia entre nosotros, entre los militantes, tengamos el cargo que tengamos, tiene que ser adecuada y fraterna”.

Por lo que “creo que Fidel ha extremado las posiciones y, por lo tanto, en ello provoca un problema interno en la bancada socialista (…) Lamento la situación que nos toca vivir, pero ya tendremos las fórmulas como para poderlas zanjar”.

“Hago un llamado a la prudencia y a la templanza, que es la demanda que hoy día existe sobre nosotros quienes somos representantes públicos”, cerró.