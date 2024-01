Un impactante video se difundió en redes sociales, donde se ve a más de una docena de ratas salir desde la manta de una persona en situación de calle, quien duerme en una estación del Metro de Nueva York.

Según consigna TMZ, y tal como se puede ver en el mismo registro, primero se ve a un par ratas salir de la manta y correr en dirección a las vías del tren.

A medida que se acerca la persona que graba, mueve la manta y le habla al indigente, comienzan a salir al menos una docena de roedores.

What is being done about the rats and homeless crsis in NYC? #rats #homeless #NYC #NewYork pic.twitter.com/hBmH0g5dIU

— USA (@ShootInUSA) January 10, 2024