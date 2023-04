“Ni en el aeropuerto”. Con ese tipo de comentarios reaccionaron algunos usuarios de redes sociales cuando se enteraron del precio de un jugo en caja que venden al interior de un local Pronto Copec al interior de la Universidad San Sebastián en Santiago, en la región Metropolitana.

El hecho se hizo viral por medio de un video con más de medio millón de visualizaciones que emula con su audio, el programa de TVN, “21 días”. Según algunos usuarios, los valores en general dentro del local, son elevados.

Video evidencia precios de Pronto Copec en Universidad San Sebastián

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, el usuario @Emisilvar77, publicó un registro que evidenció el precio de la caja de jugo. $1.500 es el valor que cobran en el Pronto Copec de la mencionada casa de estudios en la capital.

El video muestra a una joven tomando el refresco y colocando cara de sorprendida a la cámara, mientras de fondo se escucha al mencionado programa de TV conducido por Catalina Castro, mientras se sorprende por encontrar una carteta de más de 7 millones de pesos.

¿Pero cuál es la sorpresa? Que ese mismo producto ofrecido por la tienda de Copec, una caja de Néctar Vivo de sabor a piña, de 190 mililitros, oscila entre los $400 y $500 en la gran mayoría del comercio nacional.

Las reacciones por el precio de la caja de jugo en el Pronto Copec

Con casi 800 mil visualizaciones, las reacciones no se dejaron esperar. La mayoría apunta a la diferencia del precio del producto dentro de la Universidad San Sebastián y otros locales.

“Ni en el aeropuerto se atreven a tanto”, o “Y yo quejándome de la lata de bebida vale 1100 en el quiosco de la U”, son solo algunos de los comentarios en TikTok.

En tanto, otros usaron la red social para broear: “con eso me compro 2 frucolas de 2 litros cada una”, escribió un usuario. “Con esa plata me compro una Piri de 3 litros y me dura toda la semana”, añadió otro.

