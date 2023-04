La ex cabo segundo de Carabineros relató en una entrevista las razones que la llevaron a renunciar a la institución policial y reveló por qué comenzó a vender contenido para adultos.

Victoria de Los Ángeles Monsalve es una ex Carabinera que renunció a la institución con el fin de retomar su carrera universitaria, sin embargo, por vorágines de la vida, terminó creando contenido para adultos en Arsmate, plataforma conocida como el “Only Fans chileno”.

La mujer de 26 años ingresó a la institución policial luego de retirarse de la carrera de obstetricia y puericultura y lo hizo para ingresar a Carabineros de Chile, ahí participó activamente por seis años hasta que pidió su baja voluntaria.

Victoria tenía la idea de retomar sus estudios universitarios luego de alcanzar el grado de Cabo Segundo, pero para pagarlos tuvo que recurrir a la plataforma de contenido erótico y así generar ingresos.

“No me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui Carabinero y además me fue bien… alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo. Ahorré mientras trabajaba… no fue tiempo perdido“, dijo a Nosotras 13.

Tras un año generando contenido para adultos, la ex carabinera obtuvo su preciado uniforme rojo, y también altos ingresos que le permiten “vivir tranquila”, aseguró.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien… me permite vivir tranquila, tener mis estudios asegurados que es lo más importante, poder ayudar a mi familia y darme ciertos gustos, así es que ha sido una ayuda económica muy importante“, afirmó.

Aunque la joven ha tenido buena recepción en la plataforma de material erótico, también ha recibido comentarios cuestionándola: “He recibido malos comentarios, pero no más de un 10% son comentarios desubicados o juzgándome, pero mi papá siempre me ha dicho ‘si yo no tengo derecho a juzgarte, nadie lo tiene"”.

La también influencer aseguró que no le importan las críticas que pueda recibir y que, por lo pronto, seguirá generando contenido.