Patricia Maldonado estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde abordará su complejo presente matrimonial, debido a una supuesta infidelidad de su esposo, Jorge Pino.

En un adelanto, al que tuvo acceso BioBioChile, la opinóloga reveló que, tiempo atrás, descubrió al hombre con otra mujer, situación que pondría en riesgo el matrimonio de más de 35 años.

“(Un día) me llega un anónimo y me dice ‘avíspate’, tal cual te voy a leer, ‘avíspate huevona, te están cagando (sic)’. Segundo anónimo, una de la mañana, ‘Pregúntale a tu marido donde fue’. Le pregunto y le digo ‘viejo me dijiste que fuiste a comprar parafina ayer’, y me dijo ‘sí, pero no había y estaba todo cerrado y está todo colapsado y no pude comprar"”, expuso.

“Ahí me entró la duda. Al día siguiente él me dijo que tenía que comprar fruta al pueblo y lo seguí. Él estaba con una mujer, más joven, como de unos 45 años, él tiene 73, también, colombiana (…) lo vi tan entusiasmado Julio, tan entusiasmado que me subí a mi vehículo y me devolví a la casa”, agregó.

Patricia Maldonado y quiebre matrimonial

En este sentido, la exintegrante de Mucho Gusto aseguró que incluso encaró a su marido ese día, recibiendo presuntos malos tratos de parte de él.

“Le dije ‘¿Por qué?’, Cuando llegó a la casa, ‘¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tiene ella que no tenga yo?’. ‘Mírate al espejo’, me dijo (…) estoy bien, es parte de mi espectáculo, porque el espectáculo en sí se basa en mi matrimonio”, indicó.

No obstante, sobre el final aseguró estar bien anímicamente, pese a la complicada situación con su esposo.

“Y no solamente en el mío, sino que en las historias de muchos. Está Kaminski, está la Carla Jara, está la Daniela, está el Mago Valdivia, está la Orsini. A mi la contingencia me da para escribir”, concluyó.