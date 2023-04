La noche del martes en un nuevo capítulo de The Voice Chile, se presentó Javiera Torres, una joven oriunda de Maipú que confesó que usa la plataforma Only Fans para poder costear los gastos relacionados con su carrera musical.

Torres, de 29 años, al mismo tiempo se dedica a la peluquería canina y es egresada de teatro, pero también toma clases de canto y entrenamiento auditivo.

“La música es mi objetivo y yo sé que para hacer música en Chile hay que invertir”, señaló antes de presentarse en las audiciones a ciegas.

“Hay que invertir en producción, en imagen. Entonces cunde, pero no cunde como quisiera, entonces después me abrí el Only Fans, lo decidí, lo conversé con mi pareja y me apoyó. El concepto es modelo y cosplay“, contó.

De Only Fans a ‘The Voice’

En la misma línea, comentó que tener un Only Fans le daba un “súper buen ingreso” y que el objetivo de su página en la plataforma es meramente costear sus clases.

“No fue tema porque en las fotos soy una, de día soy otra”, bromeó. A pesar de que le va bien con aquel negocio, asegura que “la música es lo más importante, pero quiero complementarlo con la puesta en escena“.

En el programa, Javiera Torres interpretó la canción It’s oh so quiet, en versión de Bjork, con la cual cautivó al jurado, aunque al ser las rectas finales de las audiciones a ciegas sólo se volteó un coach.

Quien se interesó en la artista fue Francisca Valenzuela, a quien le gustó su estilo y voz, y con quien continuará en el camino del programa a partir de ahora.