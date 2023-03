El pago con tarjetas se ha expandido ampliamente en nuestro país, especialmente después de la pandemia, pues por temas de higiene los mismos comercios comenzaron a desincentivar el uso de efectivo. No obstante, una persona llegó demasiado lejos al no usar una ni dos, sino tres tarjetas para pagar una unidad de la conocida golosina “Chokita” en un local de Punto Copec de Isla de Maipo.

En un video viral que ya reúne 900 mil reproducciones en TikTok, una trabajadora, identificada como Stefany Gabriela Nor, reveló que un cliente pagó una Chokita (antes “Negrita”), cuyo valor es de apenas $350, utilizando dos tarjetas de débito y una moneda de 100 pesos.

“Un cliente vino a comprar una galleta, una Chokita, que cuesta 350, y pagó con débito. 90 pesos de una tarjeta, 90 pesos de otra tarjeta. 70 pesos de otra tarjeta y 100 pesos”, dijo la mujer entre risas.

Tras la publicación del video, muchos comentaron con sorpresa y otros bromeando con la situación. No obstante, hubo quienes señalaron que tal vez la situación económica llevó a la persona a pagar de esta peculiar forma.

“A lo mejor no tenía más plata. No me reiría de eso. Plata es plata”, indicó una usuaria.

No obstante, luego Stefany aclaró que se trataba de un amigo suyo y que lo hizo porque quería dejar sus tarjetas en un monto cerrado.

“Era mi amigo, lo que quería era que sus cuentas quedarán en monto cerrado, no se lo tomen tan literalmente”, expresó.

Asimismo, muchos indicaron que algunos comercios, especialmente pequeños, no aceptaban pagos de menos de $1.000 con tarjetas de débito.

Sin embargo, esto se debería a que los locales deben pagar una comisión por cada compra realizada con tarjetas y en montos tan bajos no les saldría conveniente.