Cuando de Chile se trata, locales y hasta extranjeros viviendo en este territorio, tienen algo que replicar ante alguna crítica o aseveración que no ha sido bien fundada. Un neerlandés criticó el tostador chileno y se volvió el más reciente ejemplo.

La situación no ha pasado desapercibida en TikTok, donde una mexicana, casada con un chileno, hizo notar su indignación a través de un video, ante lo dicho por el europeo sobre un artefacto, que es de los preferidos en los hogares de este país.

De inmediato, el registro se hizo viral y cientos de internautas le acompañaron en sus quejas contra el neerlandés. Pero, ¿qué fue lo que dijo para quemarse a tal punto? Lo suficiente para generar chispas en el asunto, a juzgar por la reacción de muchos.

Para aclarar el origen de este impasse, vino de la cuenta de Twitter del periodista neerlandés, radicado en Chile, Boris van der Spek, quien el pasado 15 de febrero publicó una foto del popular tostador chileno, con una directa leyenda.

“Lo siento, Chile, pero, ¿por qué llamas a esto una tostadora, cuando todo lo que hace es quemar todo lo que le pones?”, aseguró en el tuiteo, que alcanzó una significativa interacción, entre citas, retuits, favoritos y comentarios, es decir, tuvo gran alcance.

Algunas personas se dieron a la tarea de explicarle el uso de este utensilio de enorme importancia en la cocina, a la hora de calentar sopaipillas o humitas, tal como se lo comentó la usuaria @una_artesana.

Parecía que la cosa quedaría hasta ahí. Sin embargo, salió otra extranjera a responder los dichos, vía TikTok, luego que el neerlandés criticara el tostador chileno.

Sorry Chile but why do you call this a toaster when all it does is burn the living hell out of everything you put on it pic.twitter.com/vKle3i7fbB

— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) February 15, 2023