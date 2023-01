La Semana de la Moda en Paris sigue dando que hablar y esta vez lo hace con un comentado desfile de vestidos que se viralizó en redes sociales. Allí las modelos lucieron las prendas con un particular toque.

Y es que los vestidos en cuestión fueron modelados de cabeza, cruzados en el cuerpo o simplemente fuera de este. Algo que desconcertó, pero también encantó a gran parte del público presente e internautas que comentaron el momento en redes.

Esta lujosa línea de vestidos de corte princesa fue presentada por la marca Viktor & Rolf’s, que los medios especializados en moda ya han catalogado como una de las pasarelas más originales del evento de alta costura hasta ahora.

Sin embargo, más que los diseños, la originalidad del desfile recayó en algunas modelos que usaron los vestidos como si estos levitaran en el aire junto a ellas o como si estuviera incrustados en sus cuerpos.

Uno de los más comentados fue el que usó una modelo al revés, con la parte inferior hacia arriba, tapando completamente su rostro y dejando al descubierto sus piernas.

Otros que destacaron también fueron algunos que iban sujetos fuera del cuerpo de las modelos, que usaban un body y lucían el vestido desde afuera. Además, así creaban la ilusión de que la prenda se movía sola.

“Hecho al revés, hacia afuera y en todas las direcciones, Viktor y Rolf realmente tienen una manera única de presentar sus colecciones 💜”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en Twitter. “Bueno, la vida es bastante al revés en estos días. ¿Por qué no hacerlo de alta costura?”, agregaron los usuarios.

#ViktorandRolf you will always be famous pic.twitter.com/IDpDXGoj6h

— B (@Brew_Stew) January 25, 2023