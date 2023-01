La rapera estadounidense Doja Cat, sorprendió en la Semana de la Moda en París, cubierta con más de 30 mil cristales de Swarovski durante el desfile de la colección otoño-invierno de Elsa Schiaparelli.

Vale recordar que en paralelo, la marca de lujo levantó polémica al usar discutidas réplicas de animales sobre la pasarela, vistiendo a Irina Shayk, Naomi Campbell y Kylie Jenner.

Este lunes se realizó el desfile de Schiaparelli en las pasarelas de Alta Costura en París, oportunidad en la que Doja Cat sorprendió con miles de cristales Swarovski rojos en su cuerpo.

La rapera lució un espectacular look de pies a cabeza adornado con pintura corporal roja y 30 mil piezas de la piedra preciosa.

Fue el mismo director creativo de la casa de moda, Daniel Roseberry, quien diseñó el llamativo conjunto hecho a medida. Del mismo modo, la maquilladora Pat McGrath, junto a su equipo estuvo casi cinco horas completando el atuendo, según Vogue.

McGrath describió la apariencia de la cantante como “Doja’s Inferno” en sus redes sociales, junto a un video en cámara rápida que evidenció el trabajo para el desfile de Schiaparelli.

EXCLUSIVE #BTS ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 #patmcgrathlabs is PRESENTS a fusion of front row with runway, a legendary look inspired by a major persona: @DojaCat. Covered in over 30,000 @swarovski Crystals, ‘DOJA’S INFERNO’ celebrates the essence of haute couture with shimmering, sublime sparkle. pic.twitter.com/Wfw9bLqLZf

— Pat McGrath (@patmcgrathreal) January 23, 2023