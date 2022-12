Hace un par de días, una curiosa entrevista de Roberto Cox se hizo viral en redes, cuando el periodista chileno se acercó a un niño argentino para preguntarle sobre el desempeño de argentina en el mundial de Qatar durante su cobertura del evento deportivo en Medio Oriente.

Al inicio, el infante respondió con tranquilidad, señalando que venía desde Rosario, Argentina. Sin embargo, después pareció demostrar confianza frente a la cámara, expresando algunas frases en inglés, cuya traducción resultó en groserías.

“¿Qué quieres decir amigo? Mirando a la cámara porque que te están mirando en Chile”, le había preguntado Cox al niño, no esperando aquella respuesta.

“What are you talking about? Modric is literally a fucking bastard…”, dijo el infante, quedando a medias luego de que el periodista alejara de él el micrófono. “¡No! Sin decir garabatos, por favor, ¡estamos en vivo!”, reaccionó comunicador.

El momento causó risas entre los internautas, pero aquel encuentro no sería el único, puesto que este martes Roberto Cox volvió a encontrarse con el niño, que esta vez estaba más calmado.

“Miren con quién me acabo de encontrar. ¿Se acuerdan de mi amigo? ¡El niño de ayer! Se viralizó en las redes sociales”, puntualizó el periodista.

“Manuel, hagamos un pacto, te voy a entrevistar, pero sin decir malas palabras. ¿Prometido? No te rías, me estás dando tu palabra de honor”, le pidió Cox, a lo que el niño asintió.

Posteriormente, cruzaron algunas palabras más civilizadas que la vez anterior, donde hablaron de los resultados de Argentina hasta el momento. “Una locura, vamos Argentina”, expresó el infante, a lo que Cox reaccionó: “Vino tranquilo hoy”.

Así mismo, su padre le pidió que aclarara lo que había querido decir el día anterior. “Quise decir que (Modric) estaba en bastones, perdón por la confusión”, concluyó.